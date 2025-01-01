ТЕЛЕКРИТИКА

«Давно не было новостей о Лолите Милявской»: медийщики – о новом наряде певицы

Дуся

Надеюсь, вы не подумали, что я пропущу новость и не напишу о появлении Лолиты Милявской в шикарном комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку? Если действительно так решили, то вы меня недооцениваете. Так что уберите от экранов детей и беременных – сейчас я расскажу о реакции медийщиков на свежий мем с Милявской.


Журналист и ведущий «Історичної правди-ZIK» Вахтанг Кипиани написал, что фото с Лолитой лечит историческую забывчивость.

Фото: facebook.com

«Фото, яке лікує історичну забудькуватість, – пишет Кипиани. – Не використовувати без рекомендацій лікарів і СБУ».

Шоумен Дмитрий Чекалкин отметил, что этот снимок – «начало широкой кампании за запрет интернета в России».

Фото: facebook.com

«Знаете, чем отличается Венера Милосская от Лолиты Милявской? – пишет Дмитрий. – Венера без рук, а Лолита – без мозгов. Фото Лолиты – это начало широкой кампании за запрет Интернета в России».

Травести-дива Монро, наоборот, заступилась за певицу, и прежде чем публиковать ее снимок, посоветовала: «а) выпейте стакан воды, а лучше два; б) посмотрите в зеркало; в) позвоните маме-подруге-собутыльнику-в рельсу». И тогда, по словам Монро, «отпустит».

Журналист, а в прошлом выпускающий редактор сайта «Подробности» Денис Алампиев (он же Den Bojanić) вспомнил недавний мем с Николасом Кейджем.

Фото: facebook.com

«Родич из Баку прислал фотку с фестиваля "Жара"», – подписал снимок Денис.

Журналист Аркадий Бабченко, видимо, решил превзойти в юморе Алампиева.

Фото: facebook.com

Блогер Антон Ходза также предпочел сострить.

Pr-стратег Сергей Дидковский сетует на популярность певицы в соцсетях.
Жена и пиарщица Дмитрия Шурова Ольга Шурова взывает к адекватности соотечественников в Facebook.
Журналистка Аглая Топорова напомнила: «Во-первых, Лолита – клоун, а в этом деле – чем смешнее, тем больше успеха. Во-вторых, успеха-то действительно немало – два дня полузабытая и не особо популярная исполнительница во всех топах соцсетей. Ну и, в-третьих, есть такой волшебный прибор, называется зеркало».

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