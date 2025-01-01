«Давно не было новостей о Лолите Милявской»: медийщики – о новом наряде певицы

«Знаете, чем отличается Венера Милосская от Лолиты Милявской? – пишет Дмитрий. – Венера без рук, а Лолита – без мозгов. Фото Лолиты – это начало широкой кампании за запрет Интернета в России».

Травести-дива Монро, наоборот, заступилась за певицу, и прежде чем публиковать ее снимок, посоветовала: «а) выпейте стакан воды, а лучше два; б) посмотрите в зеркало; в) позвоните маме-подруге-собутыльнику-в рельсу». И тогда, по словам Монро, «отпустит».