«Давно не было новостей о Лолите Милявской»: медийщики – о новом наряде певицы

Надеюсь, вы не подумали, что я пропущу новость и не напишу о появлении Лолиты Милявской в шикарном комбинезоне на фестивале «Жара» в Баку? Если действительно так решили, то вы меня недооцениваете. Так что уберите от экранов детей и беременных – сейчас я расскажу о реакции медийщиков на свежий мем с Милявской.
«Фото, яке лікує історичну забудькуватість, – пишет Кипиани. – Не використовувати без рекомендацій лікарів і СБУ».
Шоумен Дмитрий Чекалкин отметил, что этот снимок – «начало широкой кампании за запрет интернета в России».
«Знаете, чем отличается Венера Милосская от Лолиты Милявской? – пишет Дмитрий. – Венера без рук, а Лолита – без мозгов. Фото Лолиты – это начало широкой кампании за запрет Интернета в России».
Травести-дива Монро, наоборот, заступилась за певицу, и прежде чем публиковать ее снимок, посоветовала: «а) выпейте стакан воды, а лучше два; б) посмотрите в зеркало; в) позвоните маме-подруге-собутыльнику-в рельсу». И тогда, по словам Монро, «отпустит».
«Родич из Баку прислал фотку с фестиваля "Жара"», – подписал снимок Денис.
Журналист Аркадий Бабченко, видимо, решил превзойти в юморе Алампиева.