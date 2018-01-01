Давай повеселее: появился трейлер супергеройской комедии «Шазам»

DC решили перенять удачный опыт Marvel и сделать не мрачную картину, а веселый фильм о необычном супергерое.
Фильм шведского режиссера Дэвида Сандберга – это история подростка, которому древний волшебник подсказал магическое слово. Юный Билли Бэтсон может превратиться в подобие Супермена, когда выкрикивает: «Шазам!» Комизма ситуации добавляет характер новоявленного персонажа: при совершенно взрослых физических параметрах у супергероя остается детское восприятие мира.
Главную роль в фильме исполняет Закари Левай. Первый трейлер был показан на Comic-Con 2018 в Сан-Диего и позднее опубликован на YouTube. Меньше чем за сутки ролик собрал более шести миллионов просмотров.
Таким образом DC хочет составить конкуренцию в комедиях о супергероях. Но сможет ли Шазам тягаться с тем же Дэдпулом, узнаем только 4 апреля следующего года – именно на эту дату в Украине намечена премьера картины.