Дастина Хоффмана снова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Сегодня героем скандала о домогательствах снова стал Дастин Хоффман. 80-летнего актера в очередной раз обвинили в сексуальных домогательствах сразу три женщины. Одна заявила, что он, оголившись, заставлял ее массировать ему ноги, две другие рассказали о том, что он залез им в трусы. При этом пострадавшие на тот момент были несовершеннолетними. Об этом пишет издание Variety.

Одна из жертв Хоффмана, 16-летняя Кори Томас, была подругой его дочери Карины, с которой они вместе учились в школе. С актером она познакомилась в 1980 году, когда Хоффман, которому на тот момент было 43 года, вместе с Кариной пригласили ее на прогулку. Затем Хоффман с девочками отправился в отель, где жил какое-то время. По приезде в гостиницу Хоффман решил отправить дочь домой, сославшись на то, что ей нужно делать домашнее задание, а сам отправился в душ. Кори Томас отметила, что актер предстал перед ней в обнаженном виде и потребовал сделать массаж ног.

Другая жертва актера, Мелисса Кестер, встречалась с молодым человеком, который работал над музыкой к фильму "Иштар" . Девушка заинтересовала Хоффмана и он попросил у нее номер телефона. Когда Мелисса приехала к актеру обсудить кое-какие идеи, связанные с фильмом, Хоффман стал к ней приставать и засунул руку ей в штаны. Отмечается, что бойфренд девушки ждал её за стеной. Кестер рассказала, что Хоффман звонил ей несколько раз после случившегося и предлагал встретиться, однако Мелисса не согласилась.

Третья женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что также подверглась сексуальному насилию со стороны Хоффмана во время работы над фильмом "Иштар".

"Он просто залез мне в трусы. Я не знала, что делать, а он просто улыбался", -рассказала она.

Пока сам Дастин Хоффман эти заявления никак не прокомментировал, вероятно актеру в ближайшее время придется не сладко. Однако его адвокат Марк Нойбауэр назвал эти обвинения клеветой.