Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах к несовершеннолетней

Писательница Анна Хантер в колонке издания The Hollywood Reporter утверждает, что Дастин Хоффман приставал к ней на съемках фильма «Смерть коммивояжера» в 1985 году. Хантер на тот момент было 17 лет, Хоффману – 48. Анна устроилась на съемочную площадку стажером.

«В первый же съемочный день Дастин попросил меня сделать ему массаж ног – и я сделала, – рассказывает писательница. – Он открыто флиртовал со мной, хватал за задницу, заводил разговоры о сексе».

Анна призналась, что сначала ей льстило внимание актера, но затем это стало доводить ее до слез. Все длилось около пяти недель, и все это время Анна вела дневник, который позже отправила сестре.

Дастин Хоффман в комментарии изданию заявил, что уважает женщин и испытывает вину за то, что Анна Хантер чувствовала себя некомфортно из-за его поведения. При этом хитрый актер не стал подтверждать факт домогательства к актрисе.

«Я с огромным уважением отношусь к женщинам и ужасно сожалею, что какими-то своими действиями мог вызвать у нее чувство дискомфорта, – прокомментировал актер колонку Хантер. – Мне стыдно. Я не такой человек».

Дастину Хоффману 80 лет, он дважды получал премию «Оскар».