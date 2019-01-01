ТЕЛЕКРИТИКА

«Даша примеряет Европу» на ICTV

Дуся

По вторникам и средам на канале ICTV Даша Селфи будет разрушать стереотипы о европейских странах.


«Даша примеряет Европу» – новая рубрика программы «Утро в большом городе». Даша расскажет интересные факты о европейских странах и разрушит сложившиеся стереотипы.

«Часто все мы думаем стереотипами, делаем неправильные выводы, потому что просто не располагаем достоверной информацией. В новой рубрике я буду развенчивать стереотипы и мифы о Европе и ее жителях. Я начала с Германии, а именно – с Берлина. Вы точно когда-нибудь слышали, что немецкая полиция не берет взяток, дороги у них идеальные, а еще говорят, будто немецкие женщины некрасивые и не имеют чувства юмора. Так это или нет, узнаете в новых выпусках», – делится Даша Селфи.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Дуся

Страсти накаляются: кто покинул проект «Танці з зірками» в четвертьфинале

Популярное на Телекритике



Бизнес

Провайдеры, вещатели и «Зеонбуд»: отсутствие регуляции и запуск платного пакета эфирной цифры

Бизнес

Pay TV vs Free TV. Как телегруппы строят рынок Pay TV и почему 2019-й будет переломным

Дуся

Сушко написала прощальный пост

Бизнес

Побег от проблемного кино