«Даша примеряет Европу» на ICTV

«Даша примеряет Европу» – новая рубрика программы «Утро в большом городе». Даша расскажет интересные факты о европейских странах и разрушит сложившиеся стереотипы.

«Часто все мы думаем стереотипами, делаем неправильные выводы, потому что просто не располагаем достоверной информацией. В новой рубрике я буду развенчивать стереотипы и мифы о Европе и ее жителях. Я начала с Германии, а именно – с Берлина. Вы точно когда-нибудь слышали, что немецкая полиция не берет взяток, дороги у них идеальные, а еще говорят, будто немецкие женщины некрасивые и не имеют чувства юмора. Так это или нет, узнаете в новых выпусках», – делится Даша Селфи.