ТЕЛЕКРИТИКА

Даша Малахова стала пресной и разрешает «пососать из вымени»

Дуся

Обычно веселая и жизнерадостная телеведущая Даша Малахова разродилась не очень оптимистичным постом-размышлением на своей странице в Facebook. Ведущая жалуется подписчикам на то, что она стала «пресной» и ей скучно с людьми.

Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Все же остались вещи, которые радуют Малахову.

«Что меня радует? – размышляет Даша. – Что люди восхищаются тем, что делают другие люди, или я, например, хотя в этом нет никаких сверхусилий. Это очень мило и не заслужено. Что люди пишут огромные письма и я не могу прочитать даже части их, но когда читаю – очень внимательно. Радует, что моя собака носит трусы, которые кто-то придумал. Радует, что есть силы и возможность помогать».

Не знаю, с чем связана хандра телеведущей, но желаю Даше побыстрее с ней разобраться.

Заглавное фото: facebook.com

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