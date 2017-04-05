Даша Астафьева выпустила в Днепр несколько тонн рыбы

“Я просто в восторге от всего этого! Вот то, что приносит истинное удовольствие. Очень горжусь людьми, которые приняли участие в акции по собственной инициативе, всеми спонсорами и организаторами. Если вы публичная личность или ответственная компания - ничего не стоит сделать пожертвование на хорошее дело. Хотя, я бы не назвала это жертвой. Мы не жертвуем, а вкладываем в свое будущее. Ведь состояние главного киевского водоема важно не столько для рыбаков, сколько для всех жителей города.” - говорит Даша Астафьева.

Так что Астафьева не только рыбу ловит, но и населяет ею реки!