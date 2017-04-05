Даша Астафьева выпустила в Днепр несколько тонн рыбы

Сексуальная Даша Астафьева присоединилась к благотворительной акции по зарыблению реки Днепр. Вместе с Фондом охраны окружающей среды и рыболовным магазином звезда выпустила в реку стерлядь, которая занесена в Красную книгу Украины.
«На страже хороших дел, – пишет певица. – Сегодня мы выпустили в Днепр 3500 тонн рыбы. Из них более тысячи особей стерляди, которая занесена в Красную книгу!»
Также на своей страничке в Instagram Даша опубликовала видео, где целует рыбку и отпускает ее в воду.
“Я просто в восторге от всего этого! Вот то, что приносит истинное удовольствие. Очень горжусь людьми, которые приняли участие в акции по собственной инициативе, всеми спонсорами и организаторами. Если вы публичная личность или ответственная компания - ничего не стоит сделать пожертвование на хорошее дело. Хотя, я бы не назвала это жертвой. Мы не жертвуем, а вкладываем в свое будущее. Ведь состояние главного киевского водоема важно не столько для рыбаков, сколько для всех жителей города.” - говорит Даша Астафьева.
Так что Астафьева не только рыбу ловит, но и населяет ею реки!