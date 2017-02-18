Даша Астафьева стала мамой, а Вячеслав Узелков – ботаном: как медийщики провели уик-энд

Эх, выходные! Многие их любят, потому что это сон, прогулки, шопинг, пикники, кино, театр... Но я люблю выходные, потому что собираю для вас информацию о том, чем занимались медийщики в эти дни. Поэтому и понедельник краше.
Особенно когда Андрей Бедняков желает нам всем не мерзнуть. Да еще и в таком обалденном костюме, а не в пуховике. И в Майами, а не среди кучек снега и луж где-то на «Лесном». Спасибо, Андрюша!
А бывшая коллега Андрея по кадру Жанна Бадоева сейчас вернулась из заграницы для съемок в фильме. Но в каком, Бадоева пока не рассказывает.
Тоже работала на выходных и Слава Фролова. Впрочем, как всегда. Редко увидишь Славу не в гримерке или не на съемочной площадке. Правда, в этот раз Фролова была не в судейском кресле, а на телевизионной кухне Надежды Матвеевой.
Колдовал на кухне и телеведущий Александр Педан. Правда, по выражению лица Саши, кажется, что колдовство было не очень удачным.
Рыбное настроение на выходных было и у Вики из «НеАнгелов». Видимо, корпоративные заказы идут полным ходом. А вы говорите «в стране кризис».
Ну да, Слава подтверждает: выступали в Харькове.
Кстати, Григорий Решетник и группа DZIDZIO тоже на выходных корпоративили. Причем вместе.
Певица Даша Астафьева не выступала, зато сделала немаловажное дело: стала крестной.
Потап на выходных встретился с прошлым.
А Игорь Ласточкин столкнулся с настоящим: актрисой клипа «Экспонат»группы «Ленинград» Юлией Топольницкой. Правда, без «лабутенов», зато в очках.
Поюморил в этот уик-энд и Вячеслав Узелков. А точнее, поэкспериментировал с образом, так сказать. Нам с Мусей понравилось, клево же получилось!
Влад Яма тоже повеселил нас с Мусей: на днях он выбирал себе коттедж.
Оля Полякова выходные провела не в кокошнике, а за городом. И очень этому рада. А я рада видеть Олю без макияжа: такую настоящую и красивую.
То же самое напишу и о Маше Ефросининой. Никаких тебе «парадов» дома, нарядных костюмов и толстого слоя макияжа. Ведь у людей вы-ход-ной! А в Машином случае – задумчивый выходной.
Наталья Могилевская же, наоборот, в эти дни наводила красоту, чем и похвасталась перед подписчиками в Instagram.
Бывшая подопечная Могилевской певица Светлана Тарабарова провела выходные в небе.
А актриса Ольга Сумская – на лыжах. Я так поняла, пока есть снег в Буковеле – там есть и Ольга Сумская, готовая покататься с ветерком. И правильно, надо использовать зиму по-максимуму!
Кто на сто процентов провел выходные с пользой, так это Анатолий Анатолич. Телеведущий принимал участие в беговом марафоне.
А телеведущий Александр Скичко уже готовится к 8 Марта и приобрел пару подарков. И не какие-нибудь там колечки-браслетики, а сковородки! Вот это я понимаю: строго и со вкусом.
У Джамалы, мне кажется, есть клон. Как она все успевает? На третьем полуфинале нацотбора на Евровидение она была в составе жюри «Голоса страны», оценила молодые таланты и вот улетела в Лондон на Brit Awards.
Но победительница моего «хит-парада» уик-энда – это певица Анна Седокова. Аня написала, что это ее первый выходной за длительное время. Ну что ты, Аня, в твоем-то положении нужно беречь себя и побольше лежать!
Да что там! Всем нужно себя беречь. Но и лень гнать прочь.
Поэтому скажем лени «пока», а рабочей неделе – «привет».
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