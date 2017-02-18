Даша Астафьева стала мамой, а Вячеслав Узелков – ботаном: как медийщики провели уик-энд

Эх, выходные! Многие их любят, потому что это сон, прогулки, шопинг, пикники, кино, театр... Но я люблю выходные, потому что собираю для вас информацию о том, чем занимались медийщики в эти дни. Поэтому и понедельник краше.

Особенно когда Андрей Бедняков желает нам всем не мерзнуть. Да еще и в таком обалденном костюме, а не в пуховике. И в Майами, а не среди кучек снега и луж где-то на «Лесном». Спасибо, Андрюша!

Публикация от Андрей Бедняков (@biedniakov) Фев 18 2017 в 9:34 PST

А бывшая коллега Андрея по кадру Жанна Бадоева сейчас вернулась из заграницы для съемок в фильме. Но в каком, Бадоева пока не рассказывает.

Тоже работала на выходных и Слава Фролова. Впрочем, как всегда. Редко увидишь Славу не в гримерке или не на съемочной площадке. Правда, в этот раз Фролова была не в судейском кресле, а на телевизионной кухне Надежды Матвеевой.

Публикация от Slava Frolova (@slava_frolova) Фев 19 2017 в 1:06 PST

Колдовал на кухне и телеведущий Александр Педан. Правда, по выражению лица Саши, кажется, что колдовство было не очень удачным.

Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos) Фев 19 2017 в 7:02 PST

Рыбное настроение на выходных было и у Вики из «НеАнгелов». Видимо, корпоративные заказы идут полным ходом. А вы говорите «в стране кризис».

Ну да, Слава подтверждает: выступали в Харькове.

Кстати, Григорий Решетник и группа DZIDZIO тоже на выходных корпоративили. Причем вместе.

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) Фев 18 2017 в 12:45 PST

Певица Даша Астафьева не выступала, зато сделала немаловажное дело: стала крестной.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) Фев 18 2017 в 11:16 PST

Потап на выходных встретился с прошлым.

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) Фев 19 2017 в 1:14 PST

А Игорь Ласточкин столкнулся с настоящим: актрисой клипа «Экспонат»группы «Ленинград» Юлией Топольницкой. Правда, без «лабутенов», зато в очках.

Публикация от shevgard (@lastochkin_igor) Фев 19 2017 в 6:42 PST

Поюморил в этот уик-энд и Вячеслав Узелков. А точнее, поэкспериментировал с образом, так сказать. Нам с Мусей понравилось, клево же получилось!

Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkoff_official) Фев 18 2017 в 11:06 PST

Влад Яма тоже повеселил нас с Мусей: на днях он выбирал себе коттедж.

Оля Полякова выходные провела не в кокошнике, а за городом. И очень этому рада. А я рада видеть Олю без макияжа: такую настоящую и красивую.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) Фев 18 2017 в 4:45 PST

То же самое напишу и о Маше Ефросининой. Никаких тебе «парадов» дома, нарядных костюмов и толстого слоя макияжа. Ведь у людей вы-ход-ной! А в Машином случае – задумчивый выходной.

Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) Фев 19 2017 в 7:05 PST

Наталья Могилевская же, наоборот, в эти дни наводила красоту, чем и похвасталась перед подписчиками в Instagram.

Бывшая подопечная Могилевской певица Светлана Тарабарова провела выходные в небе.

Публикация от Светлана Tarabarova (@tarabarova) Фев 19 2017 в 3:17 PST

А актриса Ольга Сумская – на лыжах. Я так поняла, пока есть снег в Буковеле – там есть и Ольга Сумская, готовая покататься с ветерком. И правильно, надо использовать зиму по-максимуму!

Публикация от olgasumska (@olgasumska) Фев 19 2017 в 5:13 PST

Кто на сто процентов провел выходные с пользой, так это Анатолий Анатолич. Телеведущий принимал участие в беговом марафоне.

Публикация от Анатолій Анатоліч (@anatoliyanatolich) Фев 19 2017 в 1:32 PST

А телеведущий Александр Скичко уже готовится к 8 Марта и приобрел пару подарков. И не какие-нибудь там колечки-браслетики, а сковородки! Вот это я понимаю: строго и со вкусом.

Публикация от Aleksandr Skichko (@aleksandrskichko) Фев 19 2017 в 8:32 PST

У Джамалы, мне кажется, есть клон. Как она все успевает? На третьем полуфинале нацотбора на Евровидение она была в составе жюри «Голоса страны», оценила молодые таланты и вот улетела в Лондон на Brit Awards.

Но победительница моего «хит-парада» уик-энда – это певица Анна Седокова. Аня написала, что это ее первый выходной за длительное время. Ну что ты, Аня, в твоем-то положении нужно беречь себя и побольше лежать!

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 18 2017 в 11:11 PST