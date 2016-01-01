Даша Астафьева снялась в первой украинской секс-комедии «Свингеры»

Певица и экс-модель Playboy Дарья Астафьева сыграла одну из главных ролей в полнометражной комедии «Свингеры» производства компании F Films.

«Свингеры» – украинская адаптация латвийского кинохита, который в 2016 году стал одним из лидеров местного проката (эту комедию посмотрел каждый пятый житель Латвии). Продюсерами украинской версии кинокомедии выступили создатели телепроекта «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».

Героиня Астафьевой – учительница английского языка Света, которую любовник оставил раздетой на балконе. Симпатичный сосед спасает девушку от холода и отчаяния.