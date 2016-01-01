Даша Астафьева снялась в первой украинской секс-комедии «Свингеры»

Певица и экс-модель Playboy Дарья Астафьева сыграла одну из главных ролей в полнометражной комедии «Свингеры» производства компании F Films.
«Свингеры» – украинская адаптация латвийского кинохита, который в 2016 году стал одним из лидеров местного проката (эту комедию посмотрел каждый пятый житель Латвии). Продюсерами украинской версии кинокомедии выступили создатели телепроекта «Светская жизнь с Екатериной Осадчей».
Героиня Астафьевой – учительница английского языка Света, которую любовник оставил раздетой на балконе. Симпатичный сосед спасает девушку от холода и отчаяния.
«Когда мне предложили сняться в «Свингерах», мне сразу понравилась идея фильма, – говорит Даша Астафьева. – Ведь все мы живем в одной большой кровати, и та метафоричность, которая заложена в сценарий, очень пришлась мне по душе».
Эту роль Даша считает самой откровенной в своей жизни. Причем не из-за постельных сцен или обнажения перед камерой, а потому, что впервые в фильме ей пришлось обнажить душу и чувства, ведь история и диалоги героев глубоко тронули ее лично.