Даша Астафьева рассказала о кольце на безымянном пальце

Поверьте, это не самое главное! Во время презентации клипа мои коллеги с Ivona заметили кольцо на безымянном пальце правой руки Астафьевой. Журналисты попросили певицу рассказать, не собирается ли она замуж.

«Я всегда ношу кольцо на безымянном пальце, – ответила артистка. – Конечно, я собираюсь замуж, но в ближайшее время у меня таких планов нет. Пока я наслаждаюсь романтикой».