Даша Астафьева рассказала о кольце на безымянном пальце

Певица Даша Астафьева презентовала новый видеоклип на песню «Несмелая», который снимал Алан Бадоев. Да-да, кадрами именно этого видео режиссер и певица так долго мучили своих подписчиков в соцсетях. В ролике романтичная Даша появляется в образе ранимой и нежной девушки в полупрозрачной ночнушке.
Поверьте, это не самое главное! Во время презентации клипа мои коллеги с Ivona заметили кольцо на безымянном пальце правой руки Астафьевой. Журналисты попросили певицу рассказать, не собирается ли она замуж.
«Я всегда ношу кольцо на безымянном пальце, – ответила артистка. – Конечно, я собираюсь замуж, но в ближайшее время у меня таких планов нет. Пока я наслаждаюсь романтикой».
Знаете, вот я, например, нечасто встречала девушек, которые просто так носят кольцо на безымянном пальце. Чувствую, что совсем скоро мы увидим певицу в подвенечном платье.
Заглавное фото: instagram.com