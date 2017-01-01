Даша Астафьева призвала журналистов встать на защиту ее жениха

Певица Даша Астафьева впервые прокомментировала арест ее жениха Артема Кима. Артистка призвала всех неравнодушных придти 27 декабря в Соломенский суд, где пройдет заседание по делу Кима. Об этом артистка написала у себя соцсесятх.

"Уважаемые господа журналисты, редакторы и продюсеры!, - написала Астафьева. - Прежде всего, хочу поздравить вас с предстоящими праздниками и пожелать всем счастливого завершения этого года! Как вы знаете, 2 августа по факту незаконного возбуждения уголовного дела был арестован мой жених Артем Ким. Я никак не комментировала это происшествие в виду определенных обстоятельств. На данный момент я считаю своим долгом выступить в защиту Артема. Приглашаю вас в среду 27 декабря, в 11:00 в Соломенский районный суд г.Киева (ул.Шутова 1), где пройдет заседание суда по делу Артема Кима, и я смогу прокомментировать сложившуюся ситуацию".