ТЕЛЕКРИТИКА

Даша Астафьева позавидовала сому Дмитрия Комарова

Дуся
Нехорошо поступила Даша Астафьева, написав в адрес «Дуси» нецензурное послание под постом месячной давности.

Фото: facebook.com

Все началось с того, что 11 июля ваша покорная слуга написала заметку об удачной рыбалке Дмитрия Комарова в Юго-Восточной Азии. Путешественник поймал огромного сома. Делая пост на странице в Facebook, я отметила Дашу, зная ее увлечение рыбалкой. Спустя больше месяца певица решила ответить и заблокировать меня.

Почему поп-диве так не понравился старый пост, остается только догадываться. Может, это зависть к улову Дмитрия или же рано наступившая осенняя хандра? К сожалению, Даша не объяснила.

Заглавное фото: facebook.com

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