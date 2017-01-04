Даша Астафьева показала, чем занимается с возлюбленным в Вене

Певица и фотомодель Даша Астафьева наслаждается счастьем и не устает радовать поклонников романтическими фото и постами. Только недавно в своем Instagram она опубликовала трогательное признание в любви своему новому парню Артему Киму. Как оказалось, парочка проводит новогодние каникулы в столице Австрии – Вене.
Этот снимок, сделанный на одной из старинных улиц Вены, вызвал бурю восторга у поклонников. Кстати, обратите внимание, что Даша и Артем выбрали одинаковые пуховики.
Видно, что Даша очень счастлива:
Мы искренне рады за Дашу Астафьеву и, конечно, будем продолжать следить за новостями в ее жизни...
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