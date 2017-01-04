Даша Астафьева показала, чем занимается с возлюбленным в Вене

Певица и фотомодель Даша Астафьева наслаждается счастьем и не устает радовать поклонников романтическими фото и постами. Только недавно в своем Instagram она опубликовала трогательное признание в любви своему новому парню Артему Киму. Как оказалось, парочка проводит новогодние каникулы в столице Австрии – Вене.