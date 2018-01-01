Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Оля Полякова, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк в этот вечер со сцены откровенно рассказали ведущей мероприятия Екатерине Осадчей и гостям о своих персонажах и прокомментировали смешные сцены в фильме.

Все участники фильма отмечали: хотя название предполагает определенную провокационность и открытость сексуальной тематики, комедия «Свингеры» главным образом все же о любви. Романтическое настроение гостям задала Оля Полякова, которая выступила с пиано-версией композиции «Любовь – это боль», чем сорвала овации зала.

Комедия «Свингеры» выйдет на большие экраны 1 января. Допремьерный показ ленты с участием съемочной группы и актеров состоится 26 декабря.