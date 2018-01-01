ТЕЛЕКРИТИКА

Даша Астафьева, Оля Полякова и Алексей Вертинский на презентации комедии «Свингеры»

Дуся

В Киеве прошла громкая презентация первой украинской секс-комедии «Свингеры», снятой при поддержке канала «1+1». Светскую тусовку кинодеятелей и прочих представителей шоу-бизнеса разогревал DJ Starkov, а Даша Астафьева подняла градус игривого настроения музыкальным выступлением с новой группой D.A. Band.


Оля Полякова, Даша Астафьева, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко и Михаил Кукуюк в этот вечер со сцены откровенно рассказали ведущей мероприятия Екатерине Осадчей и гостям о своих персонажах и прокомментировали смешные сцены в фильме.

Все участники фильма отмечали: хотя название предполагает определенную провокационность и открытость сексуальной тематики, комедия «Свингеры» главным образом все же о любви. Романтическое настроение гостям задала Оля Полякова, которая выступила с пиано-версией композиции «Любовь – это боль», чем сорвала овации зала.

Комедия «Свингеры» выйдет на большие экраны 1 января. Допремьерный показ ленты с участием съемочной группы и актеров состоится 26 декабря.

Оля Полякова


Фото здесь и далее: Ната Боровик

Даша Астафьева

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Алексей Вертинский

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Катя Осадчая и Оля Полякова

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Анатолий Анатолич

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Даша Астафьева и Константин Дорошенко

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Вячеслав Довженко

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Татьяна Попова и Андрей Ногин

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Алена Жигарева

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Оксана Цыбка

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Тамерлан и Алена Омаргалиева

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Наталья Гордиенко и Павел Черепин

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Анна Саливанчук и Оля Полякова

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Мила Еремеева

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Алексей Нагрудный, Алексей Вертинский, Михаил Кукуюк

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Любомир Валивоц с подругой

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Андрей Фесяк, Оксана Цыбка, Ирина Данилевская, Владимир Нечипорук

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Устрицы

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Кристианс Алхиминокс

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Любомир Валивоц, Даша Астафьева, Михаил Кукуюк, Оля Полякова, Алексей Вертинский, Анна Саливанчук, Вячеслав Довженко

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Даша Астафьева

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DJ Starkov

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