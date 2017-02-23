Даша Астафьева набирает учениц

«Астафьева набирает учениц! Для отправления заявки заполните анкету. Внимательно ознакомьтесь с требованиями! До встречи в NIKITA!», – сказано в посте на официальной страничке группы в Instagram.

Требования к потенциальным солисткам группы жесткие: вокальные данные, рост 172-175, вес – не более 57 кг., параметры 90-60-90, базовый уровень хореографии.

Мне уж точно не пройти!





