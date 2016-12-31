Даша Астафьева: «2016-ый научил любить и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна»

«Да, все это такой бред... из года в год одно и то же… Не знаешь, как пережить эти семейные праздники, приготовления, поздравления, вопросы...

Одиночество, в такие моменты, показывает, насколько ты, и все, чем ты живешь, бессмысленно.

И так было всегда, до того, пока я не встретила Тебя)

Все это пройдет, и забудется… Станет таким маленьким и незначительным, как все остальное кроме нас. Потому что любовь делает нас сильными и смелыми, мудрыми и богатыми.

Сложный, но для меня особенный #2016 ) Он научил любить, и обретать то, чего, как мне казалось, я всегда была не достойна. Расставаться с прошлым, гнать его без сожаления и разрушать воздушные замки, которые мне всегда заслоняли горизонт)

Сижу сейчас в ночном купе, и радуюсь уже одной возможности, смотреть на Тебя, читающего мою новую книгу... И понимать, что нет большего счастья, чем наше, такое тихое и родное...

Не желайте чудес, желайте любви) И пусть, все ваши желания будут связаны только с ней, ведь это самое настоящее чудо, которое преображает нашу жизнь! Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких, только они могут разделять настоящую радость с вами! Делайте добрые дела, потому как у каждого из нас есть возможность сделать этот Мир лучше»