Дантес в собачьем кафе, а Мирошниченко с Коломиец – в библиотеке: как медийщики провели уик-энд

«Сегодня у нас в семье праздник – мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе! – пишет Комаров. – Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители – два самых дорогих человека на земле. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: «Ну когда же, когда?» Но папа не обращал внимания на то, что кто-то там говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: совершал восхождение в горы, на вершины Кавказа и Тянь-Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР – тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали: «Почему не замужем?» А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания».

А у Александра Педана все стабильно! В это воскресенье телеведущий играл в пляжный волейбол.