Дантес в собачьем кафе, а Мирошниченко с Коломиец – в библиотеке: как медийщики провели уик-энд

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.
«Любовь с акцентом по-корейски, – подписал видео Дантес. – Отличное dog cafe!!!!»
Тимуру Мирошниченко и Даше Коломиец было не до отдыха на этих выходных. Ведущие украсили собой праздник в честь 85-летия Киевской области в городе Ирпене.
«Отработали сегодня в библиотеке», – подписала снимок Даша.
Телеведущая Ольга Фреймут вместе с мужем, генеральным продюсером «Нового канала» Владимиром Локотко, провели вечер на концерте Andrea Bocelli.
«Ніжний вечір на концерті Andrea Bocelli», – подписала снимок Ольга.
Телеведущая Соломия Витвицкая провела вечер воскресенья на съемочной площадке шоу «Танці з зірками». А в своем Instagram Соломия агитировала голосовать за Ахтема Сеитаблаева.
«Ребят, сериал «Копы» на работе сегодня заложил камень в фундамент своего успеха, пригласив настоящего селебрити», – подытожил Дурнев.
Дмитрий Комаров не только танцевал в шоу, но и поздравлял родителей с годовщиной свадьбы. Также ведущий рассказал своим назойливым поклонникам, которые все мечтают женить Диму, что его папа с мамой достаточно поздно поженились и это семейное.
«Сегодня у нас в семье праздник – мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе! – пишет Комаров. – Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители – два самых дорогих человека на земле. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: «Ну когда же, когда?» Но папа не обращал внимания на то, что кто-то там говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: совершал восхождение в горы, на вершины Кавказа и Тянь-Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР – тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали: «Почему не замужем?» А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания».
А у Александра Педана все стабильно! В это воскресенье телеведущий играл в пляжный волейбол.
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