ТЕЛЕКРИТИКА

Дантес в собачьем кафе, а Мирошниченко с Коломиец – в библиотеке: как медийщики провели уик-энд

Дуся

В понедельник традиционно рассказываю вам о том, как и где украинские медийщики провели выходные.


А начну я с Антона Лирника, который эти выходные провел в Москве. Судя по фото, Антон приятно провел время за ужином со своими коллегами Сергеем Писаренко и Евгением Никишиным, а также с продюсером Сергеем Чудаевым.

Фото: facebook.com

Модель, ведущая и диджей Олимпия Вайтмусташ похвасталась отдыхом на Лазурном Берегу. Сказать, что я ей не позавидовала, пожалуй, не могу.

Фото: facebook.com

Телепутешественник и певец Владимир Дантес то ли был на выходных в Корее, то ли просто решил поднять настроение своим подписчикам. В общем, Дантес и собаки в корейском кафе.

«Любовь с акцентом по-корейски, – подписал видео Дантес. – Отличное dog cafe!!!!»

Тимуру Мирошниченко и Даше Коломиец было не до отдыха на этих выходных. Ведущие украсили собой праздник в честь 85-летия Киевской области в городе Ирпене.

Фото: instagram.com

«Отработали сегодня в библиотеке», – подписала снимок Даша.

Телеведущая Ольга Фреймут вместе с мужем, генеральным продюсером «Нового канала» Владимиром Локотко, провели вечер на концерте Andrea Bocelli.

Фото: instagram.com

«Ніжний вечір на концерті Andrea Bocelli», – подписала снимок Ольга.

Телеведущая Соломия Витвицкая провела вечер воскресенья на съемочной площадке шоу «Танці з зірками». А в своем Instagram Соломия агитировала голосовать за Ахтема Сеитаблаева.

Фото: instagram.com

Алексей Дурнев не только выпустил премьерную серию «Доктора Дурнева», но и снялся в «Копах» телеканала ICTV.

Фото: instagram.com

«Ребят, сериал «Копы» на работе сегодня заложил камень в фундамент своего успеха, пригласив настоящего селебрити», – подытожил Дурнев.

Дмитрий Комаров не только танцевал в шоу, но и поздравлял родителей с годовщиной свадьбы. Также ведущий рассказал своим назойливым поклонникам, которые все мечтают женить Диму, что его папа с мамой достаточно поздно поженились и это семейное.

Фото: instagram.com

«Сегодня у нас в семье праздник – мои дорогие мама Нина с отцом Костей 35 лет вместе! – пишет Комаров. – Как же это здорово! Мои родные, мы с сестрой и братом вас поздравляем и очень, очень, очень сильно любим! Для меня родители – два самых дорогих человека на земле. Бате на фото 33. В советские годы это было неприлично поздно для свадьбы. Все спрашивали бабушку: «Ну когда же, когда?» Но папа не обращал внимания на то, что кто-то там говорит. И жил так, чтобы передать мне правильные гены: совершал восхождение в горы, на вершины Кавказа и Тянь-Шаня, катался на горных лыжах в Приэльбрусье, много путешествовал по союзным республикам. Маме на этом фото 27. Для СССР – тоже поздно. Соседи и бабки на скамейках сплетничали: «Почему не замужем?» А мама просто кайфовала от жизни и ни на кого не обращала внимания».

А у Александра Педана все стабильно! В это воскресенье телеведущий играл в пляжный волейбол.

Фото: instagram.com

«Недільний пляжний волейбол, – подписал снимок Педан. – До речі, офігенна тєма!!! Азартно, поки що не бачив травм і дууже спорті».

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