«Да я быстрее ногу себе откушу!»: СМИ разгневали пиарщицу Регины Тодоренко

Об этом Примина поделилась на своей странице в Facebook.

«"Ни такта, ни уважения, ни грамотности" – если бы мне нужно было коротко описать 90 % украинских журналистов, пишущих о шоу-бизнесе, я описала бы их этими самыми словами», – сообщила Примина.

Все дело в том, что Екатерине крайне не понравились некоторые заголовки о возможной беременности ее подопечной, слухи о положении которой витали в медиаполе, но длительное время никак не подтверждались Региной Тодоренко.

«С тех пор как появились первые слухи о беременности Регины, эти самые «журналисты» вступили в борьбу за оригинальность заголовков, как будто в конце их ожидает некий суперприз, – возмущается директор по связям с общественностью. – «Ж*па с ушками: беременная Регина Тодоренко удивила поклонников фигурой»; «Какая страшненькая: беременную Регину Тодоренко разнесли за вид без макияжа» и прочая ерунда, которая в нормальной адекватной голове, например, в моей, просто не укладывается».

Действительно, следует учесть тот факт, что коллеги иногда могут переусердствовать с заголовками, но следует отметить, что зачастую их не придумывают, а берут цитаты из комментариев поклонников. Из этого следует, что грешить правильнее было бы именно на фанатов, а не на журналистов.

«Но удивляет то, что эти самые журналисты совершенно не стесняются запрашивать комментарии по каждой из таких публикаций, – добавляет разгневанная Примина. – Да я быстрее ногу себе откушу!»



Будем надеяться, что Екатерина совладает с собой и останется при своих шикарных ногах. А вот для того, чтобы у поклонников не возникало желания писать гадости, следует к ним прислушиваться и стараться давать то, что они хотят.