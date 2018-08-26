«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

Украинская певица достаточно резко ответила на критику фигуры ее старшей дочери Маши в Instagram.
«По-моему, кто-то наступает на пятки, – пишет Полякова. – Маша, ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!»
Однако эффект, на который рассчитывала певица, оказался несколько иным. Наряду с теми, кто осыпал комплиментами звездную семью, нашлись такие, кто посчитал Машу полной.
«Я была худой в детстве и такой и осталась, как мама, – говорит одна из подписчиц Поляковой. – Тут видно, что ребенок полноватый, возможно, все-таки в папу. Но ноги будут длинные, это да».
Артистка не смогла этого так оставить и записала резкое видеообращение к хейтерам, в котором пожелала, чтобы они убрались прочь с ее страницы.
«Вы взрослые, типа умные люди, позволяете себе критику в адрес 13-летней девочки, – пишет рассерженная мать. – Да вы о****ели, пошли вон с моей страницы, хамы».
Данная ситуация не является чем-то новым, ведь уже давно пора запомнить важное правило: это интернет, и здесь могут обидеть или послать куда подальше просто так. Выставляя свои фотографии, следует быть готовым к чему угодно.
Некоторые хейтеры, будто вампиры, только того и ждут, чтобы насладиться вашей злостью и переживаниями. Поэтому в подобной ситуации следует сохранять спокойствие и не обращать внимания на негатив или же попросту не публиковать в сети личные снимки, чтобы не портить свою нервную систему.