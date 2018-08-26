«Да вы ох****ели»: Оля Полякова наехала в соцсетях на своих подписчиков

«По-моему, кто-то наступает на пятки, – пишет Полякова. – Маша, ты хороша как солнце! И это не потому, что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!»

Однако эффект, на который рассчитывала певица, оказался несколько иным. Наряду с теми, кто осыпал комплиментами звездную семью, нашлись такие, кто посчитал Машу полной.

«Я была худой в детстве и такой и осталась, как мама, – говорит одна из подписчиц Поляковой. – Тут видно, что ребенок полноватый, возможно, все-таки в папу. Но ноги будут длинные, это да».

Артистка не смогла этого так оставить и записала резкое видеообращение к хейтерам, в котором пожелала, чтобы они убрались прочь с ее страницы.