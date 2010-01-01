CNN обвинил Дональда Трампа в том, что он до сих пор не завел домашнее животное

В CNN обратили внимание на мемуары первой жены президента Иванны, которая рассказала об их домашнем пуделе по кличке Чаппи. По словам бывшей супруги, Трамп и пес не проявляли особой симпатии друг к другу и не общались.

Некоторые американские президенты предпочитали более экзотических питомцев. Например, при Калвине Куллидже в Белом доме поселились енот и опоссум, при Томасе Джефферсоне на территории жили медвежата и птица-пересмешник, а при Вильсоне на лужайке паслись несколько овец.