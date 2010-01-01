ТЕЛЕКРИТИКА

CNN обвинил Дональда Трампа в том, что он до сих пор не завел домашнее животное

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Президент США Дональд Трамп занимает пост с января 2017 года, но так и не удосужился завести домашнее животное, отмечает CNN. Более того, представитель Белого дома сообщил, что президент не планирует заводить питомца, чем нарушает многолетнюю традицию.

Трамп держит шотландского терьера, выигравшего собачий конкурс в Нью-Йорке в 2010 году

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По словам специалиста по изучению истории Белого дома Эды Ленгел, Трамп со своей семьей пока единственные, кто живет в Белом доме без домашнего животного. Так, у предыдущих президентов – Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего – проживали две собаки, у Билла Клинтона был кот.

Трамп с победителем собачьего конкурса от Вестминстерского кинологического клуба 2015 года

В CNN обратили внимание на мемуары первой жены президента Иванны, которая рассказала об их домашнем пуделе по кличке Чаппи. По словам бывшей супруги, Трамп и пес не проявляли особой симпатии друг к другу и не общались.

Некоторые американские президенты предпочитали более экзотических питомцев. Например, при Калвине Куллидже в Белом доме поселились енот и опоссум, при Томасе Джефферсоне на территории жили медвежата и птица-пересмешник, а при Вильсоне на лужайке паслись несколько овец.

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