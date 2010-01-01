CNN обвинил Дональда Трампа в том, что он до сих пор не завел домашнее животное

Президент США Дональд Трамп занимает пост с января 2017 года, но так и не удосужился завести домашнее животное, отмечает CNN. Более того, представитель Белого дома сообщил, что президент не планирует заводить питомца, чем нарушает многолетнюю традицию.
По словам специалиста по изучению истории Белого дома Эды Ленгел, Трамп со своей семьей пока единственные, кто живет в Белом доме без домашнего животного. Так, у предыдущих президентов – Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего – проживали две собаки, у Билла Клинтона был кот.
В CNN обратили внимание на мемуары первой жены президента Иванны, которая рассказала об их домашнем пуделе по кличке Чаппи. По словам бывшей супруги, Трамп и пес не проявляли особой симпатии друг к другу и не общались.
Некоторые американские президенты предпочитали более экзотических питомцев. Например, при Калвине Куллидже в Белом доме поселились енот и опоссум, при Томасе Джефферсоне на территории жили медвежата и птица-пересмешник, а при Вильсоне на лужайке паслись несколько овец.