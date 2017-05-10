Чудо-платья, Михалок и левитация: как участники готовятся ко второму полуфиналу Евровидения-2017

До второго полуфинала Евровидения-2017 осталось всего пару часов. В предвкушении яркого концерта я решила полистать странички конкурсантов в Instagram.

Как участники Евровидения готовятся ко второму полуфиналу конкурса, что фотографируют и какие видео публикуют – здесь и сейчас в моей подборке.

Публикация от Євробачення 2017 в Україні (@eurovision2017kyiv) Май 11 2017 в 3:50 PDT

Финальное фото репетиции. Будет красочно, это точно!

Публикация от Volodymyr Ostapchuk (@vova_ostapchuk) Май 11 2017 в 6:41 PDT

Владимир Остапчук и Александр Скичко «разогреваются» перед прямым эфиром.

Публикация от Volodymyr Ostapchuk (@vova_ostapchuk) Май 11 2017 в 5:51 PDT

А вот и народный ансамбль песни и танца с кавером на песню Monatika «Кружит». Напомню, что ведущие музыкального конкурса откроют сегодняшнее шоу забавным номером – они исполнят главные хиты Евровидения вместе с этим ансамблем.

Публикация от Kristian Kostov (@kristian_kostov_official) Май 11 2017 в 5:49 PDT

Представитель Болгарии Кристиан Костов решил поделиться с поклонниками акустической версией конкурсной композиции Beautiful Mess.

Тияна Богичевич из Сербии хвастается потрясающим платьем. Думаю, в этом наряде мы и увидим ее сегодня на сцене.

Публикация от IMRI (@imriziv) Май 11 2017 в 2:41 PDT

Имри Зив завис в воздухе на майдане Незалежности. «Я хочу просить вас об одном: за три минуты забудьте о своих проблемах, забудьте о своих заботах и просто почувствуйте себя вместе со мной!» – написал Имри. Представитель Израилязавис в воздухе на майдане Незалежности.

Публикация от Brendan Murray (@brendanmurray96) Май 11 2017 в 12:06 PDT

Брендан Мюррей из Ирландии показал снимок своей команды.

Публикация от Nathan Trent (@nathantrentmusic) Май 11 2017 в 6:20 PDT

«Не могу дождаться репетиции», – вот так рвется в бой Натан Трент из Австрии.

Публикация от Claudia Faniello (@claudiafaniello) Май 11 2017 в 8:16 PDT

Участница от Мальты Клаудия Фаниелло решила поблагодарить свою группу поддержки.

Публикация от OG3NE (@og3ne) Май 11 2017 в 7:18 PDT

«Между репетициями и шоу», – подписала снимок одна из участниц группы OG3NE (Нидерланды).

Публикация от Timebelle (@timebelle) Май 11 2017 в 4:36 PDT

А вот и участники от Швейцарии – группа Timebelle. У этих конкурсантов, кстати, счастливый 13 номер.

Публикация от Jimmie Wilson (@jimmie_wilson13) Май 10 2017 в 11:40 PDT

Джимии Уилсон из Сан-Марино решил пополнить свои ряды фанатов в Украине.

Публикация от JACQUES HOUDEK (@jacques_houdek) Май 11 2017 в 12:44 PDT

Представитель Хорватии Жак Худек опубликовал видео со своим сынулей. Это так мило!

Публикация от NAVIBAND (Official Page) (@naviband) Май 10 2017 в 3:34 PDT