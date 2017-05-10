ТЕЛЕКРИТИКА

Чудо-платья, Михалок и левитация: как участники готовятся ко второму полуфиналу Евровидения-2017

Дуся

До второго полуфинала Евровидения-2017 осталось всего пару часов. В предвкушении яркого концерта я решила полистать странички конкурсантов в Instagram.


Как участники Евровидения готовятся ко второму полуфиналу конкурса, что фотографируют и какие видео публикуют – здесь и сейчас в моей подборке.
Финальное фото репетиции. Будет красочно, это точно!
Владимир Остапчук и Александр Скичко «разогреваются» перед прямым эфиром.
А вот и народный ансамбль песни и танца с кавером на песню Monatika «Кружит». Напомню, что ведущие музыкального конкурса откроют сегодняшнее шоу забавным номером  – они исполнят главные хиты Евровидения вместе с этим ансамблем.
Представитель Болгарии Кристиан Костов решил поделиться с поклонниками акустической версией конкурсной композиции Beautiful Mess.
Тияна Богичевич из Сербии хвастается потрясающим платьем. Думаю, в этом наряде мы и увидим ее сегодня на сцене.

Публикация от IMRI (@imriziv)

Представитель Израиля Имри Зив завис в воздухе на майдане Незалежности.
«Я хочу просить вас об одном: за три минуты забудьте о своих проблемах, забудьте о своих заботах и просто почувствуйте себя вместе со мной!» – написал Имри.

Брендан Мюррей из Ирландии показал снимок своей команды.
«Не могу дождаться репетиции», – вот так рвется в бой Натан Трент из Австрии.
Участница от Мальты Клаудия Фаниелло решила поблагодарить свою группу поддержки.

Публикация от OG3NE (@og3ne)

«Между репетициями и шоу»,  – подписала снимок одна из участниц группы OG3NE (Нидерланды).
А вот и участники от Швейцарии – группа Timebelle. У этих конкурсантов, кстати, счастливый 13 номер.
Джимии Уилсон из Сан-Марино решил пополнить свои ряды фанатов в Украине.
Представитель Хорватии Жак Худек опубликовал видео со своим сынулей. Это так мило!

Поддержать команду Naviband решил сам Сергей Михалок, исполнив конкурсную песню ребят «Гісторыя майго жыцця».

Я хочу пожелать всем конкурсантам удачи! Сегодня вечером буду держать кулачки за каждого из вас!


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