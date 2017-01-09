Чуда не произошло: участники «Холостяка» Иракли и Алена расстались

«Дорогие друзья и подписчики! Я решила сказать вам то, что является очевидным, – пишет в своем Instagram Алена. – Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести до вас вместе! Но видно, мне, „маленькой принцессе“, придется все сделать самой. Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях. Об этом знали все – и семья Иракли, и мои близкие, и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека: оставить карьеру, переехать в Грузию, готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть (Ярослав – мой друг, который сам привел меня на кастинг „Холостяк 6“), и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой. Прежде чем вы обрушите шквал вопросов и осуждений, вспомните, что часто мы видим людей такими, какими нам хочется их видеть!»

Вот и верь после этого реалити-проектам! Ну хотя бы одна пара под венец сходила бы, что ли.

Фото: Максим Лисовой