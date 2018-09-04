«Что же вы делаете с девчатами»: Олег Винник заинтриговал поклонниц

Украинский певец и любимчик женщин за 40 анонсировал выход своего нового клипа на песню «Ты в курсе».
Премьера ролика состоится уже в этот четверг, 6 сентября. Об этом Винник сообщил у себя в Instagram, опубликовав фотографию, на которой он, задумавшись, стоит с букетом роз.
Сам же клип, судя по тизеру, будет отличаться от предыдущих работ Олега, представляя из себя «красивую fashion-story с разнообразием образов и стилей».
Режиссером видео выступила клипмейкер Елена Винярская, которая ранее сотрудничала с такими мастодонтами украинской поп-сцены, как Камалия и Ирина Билык.
Поклонницы певца с большой радостью и энтузиазмом восприняли новость, отметив, что очень ждут выхода новой работы.