Что известно об обвинении Жерара Депардье в изнасиловании

Адвокат Депардье Эрве Термиме отрицает все обвинения в адрес своего подзащитного.

«Жерар Депардье потрясен, – заявил Термине. – Это обвинение противоречит тому, кто он есть, и тому, что он уважает».

По данным французских СМИ, девушка сообщила о двух инцидентах, которые произошли 7 и 13 августа в парижском доме Депардье во время репетиций. Также отмечается, что 69-летний актер был другом отца девушки, а также помог молодой актрисе в начале кинокарьеры.

Жерар Депардье – один из самых знаменитых французских актеров, снялся в более чем 180 фильмах.

Он стал символом французского кинематографа благодаря таким ролям, как Ольмо Далько в картине Бертолуччи «Двадцатый век» и Сирано де Бержерак в одноименном фильме, за которую получил приз как лучший актер на Каннском кинофестивале и был номинирован на «Оскар».

В 2013 году Депардье вызвал бурю возмущения во Франции, покинув страну в знак протеста против высоких налогов для богатых и приняв российское гражданство.

Указ о предоставлении французскому актеру российского гражданства в январе 2013 года подписал президент РФ Владимир Путин.

Тогда же Депардье приехал в Саранск, где руководство Мордовии предложило ему квартиру или дом. В том же месяце актеру было присвоено звание «Почетный удмурт».

В феврале 2013 года Жерар Депардье получил от главы Чечни Рамзана Кадырова звание «Почетный гражданин Чеченской Республики» и ключи от пятикомнатной квартиры в центре Грозного. Позднее в жилом комплексе «Грозный-сити», где у актера была квартира, произошел пожар.

Депардье заявлял, что очень любит Россию, но жить намерен в Бельгии.

В 2015 году СБУ запретила Жерару Депардье въезд в Украину сроком на пять лет.