Что будут делать Кароль, Горбунов и DZIDZIO в «Танцях»?

Первый эфир шоу «Танці з зірками» начнется грандиозным номером, в котором одновременно станцуют все звезды нового сезона. Во время танца участники будут передавать друг другу главный символ этого проекта – дискобол.

В первом прямом эфире компанию ведущему Юрию Горбунову составит дива украинской сцены и тренер «Голосу країни» Тина Кароль. Ведущим балкона станет певец DZIDZIO. Рубрика #Backstage останется за Артемом Гагариным: он покажет зрителям закулисье шоу во время рекламы и в формате прямой трансляции сообщит обо всем, что происходит вне эфира.

В первом эфире никто из участников не покидает проект, а голосование путем SMS-сообщений и телефонных звонков за любимых артистов начинается со второго эфира.

Судить конкурсантов нового сезона будет жюри, в составе которого тренер шоу «Голос. Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и хореограф Влад Яма.

Напомним, премьера нового сезона проекта «Танці з зірками» состоится 26 августа в 21:00 на телеканале «1+1».