Чрезмерную любовь к селфи ученые отнесли к полноценному психическому заболеванию

В медицинском журнале International Journal of Mental Health and Addiction опубликованы результаты исследования, авторы которого предположили, что чрезмерная любовь к селфи – это полноценное психическое заболевание. Недуг назвали «селфитис».

Типичный больной селфитисом – это неуверенный в себе человек, остро испытывающий недостаток внимания. Ученые также выделили три стадии заболевания: пограничную (съемка по меньшей мере трех селфи в день без обязательной публикации снимков в соцсетях), острую (публикация от трех до пяти селфи ежедневно), хроническую (регулярная съемка селфи и публикация от шести фотографий в день).

Исследования проводились среди нескольких сотен человек, которые согласились пройти интервью с психологами.

В 2014 году уже выходила статья, в которой говорилось, что чрезмерную любовь к селфи следует рассматривать как психический недуг. Однако, как выяснилось позже, заметка оказалась фейковой и соответствующие исследования никто не проводил.

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