Члены Американской киноакадемии поскандалили из-за лучших мест с видом на Леди Гагу

«Члены [Киноакадемии], посетившие официальные показы фильма в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, рассказали о ссорах из-за мест, забитых кинотеатрах, сидячих овациях и влиянии Гаги на восприятие самого долгожданного претендента на кинонаграды в этом сезоне», – пишет Hollywood Reporter.

Кинотеатр, в котором проходил лос-анджелесский показ, вмещает 1010 человек – и при этом его сотрудникам пришлось давать от ворот поворот многим желающим. Обычно членам Академии позволяют приводить с собой нескольких гостей, но накануне показа режиссерского дебюта Брэдли Купера их предупредили о том, что с собой можно будет провести только одного компаньона: заранее чувствовалось, что будет аншлаг. При этом свидетели рассказывают, что очередь от входной двери кинотеатра все равно выстроилась аж до следующей улицы.