Члены Американской киноакадемии поскандалили из-за лучших мест с видом на Леди Гагу

Окей, мы немного лукавим: на оскаровском показе долгожданного фильма «Звезда родилась» всем желающим едва хватило мест.
«Члены [Киноакадемии], посетившие официальные показы фильма в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, рассказали о ссорах из-за мест, забитых кинотеатрах, сидячих овациях и влиянии Гаги на восприятие самого долгожданного претендента на кинонаграды в этом сезоне», – пишет Hollywood Reporter.
Кинотеатр, в котором проходил лос-анджелесский показ, вмещает 1010 человек – и при этом его сотрудникам пришлось давать от ворот поворот многим желающим. Обычно членам Академии позволяют приводить с собой нескольких гостей, но накануне показа режиссерского дебюта Брэдли Купера их предупредили о том, что с собой можно будет провести только одного компаньона: заранее чувствовалось, что будет аншлаг. При этом свидетели рассказывают, что очередь от входной двери кинотеатра все равно выстроилась аж до следующей улицы.
Один из пиарщиков фильма рассказывает, что на премьере в Нью-Йорке дела обстояли не менее напряженно. «Для новоприбывших пришлось открыть еще один зал, который тоже сразу заполнился. За 22 года работы я ни разу такого не видел, – поясняет он, добавляя, что почтенные члены Киноакадемии начали ссориться из-за мест, которые одни из прибывших пытались занять для других, которые еще находились в дороге. – Ситуация накалилась будь здоров!»
Ранее мы рассказывали, что для эпатажной Леди Гаги съемки в ленте оказались своеобразным выходом из творческого кризиса.