Читатели Time определились c выбором человека года

Читатели журнала Time выбрали человеком года 32-летнего наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана аль Сауда. Он получил 24 процента голосов читателей.

Сауд возглавил созданный 4 ноября Комитет по борьбе с коррупцией, а затем распорядился задержать 11 членов правящей семьи и более 40 известных государственных деятелей, влиятельных экс-чиновников и бизнесменов. Их обвинили в отмывании денег, использовании служебного положения в личных интересах, заключении несуществующих сделок и получении взяток.

На втором месте читательского рейтинга, правда, с большим отрывом от лидера, оказался не человек, а хештег #MeToo («я тоже»). Речь идет о пользователях социальных сетей, которые рассказали, как они стали жертвами домогательств. Эта группа получила шесть процентов голосов читателей издания.

В шорт-лист также включены основатель и глава Amazon Джефф Безос, ставший в 2017 году богатейшим человеком планеты, режиссер Пэтти Дженкинс, чей фильм «Чудо-женщина» побил рекорды в прокате, лидеры Северной Кореи и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин, игрок в американский футбол Колин Каперник, отказавшийся стоять во время исполнения гимна Америки в знак протеста против расизма и жестокости полиции,​ и общественное движения Dreamers, которое объединяет молодых людей, нелегально привезенных в США в детстве родителями.

Среди номинантов также числится президент США Дональд Трамп, объявленный «Человеком года» в 2016 году. С ним у издания произошел небольшой курьез. В конце ноября Трамп заявил, что ему «позвонили из Time» и сказали, что он, «возможно», снова получит звание «Человек года», однако он отказался от предложения. В ответ журнал возразил, что никогда не комментирует свой выбор до официального объявления победителя.

Как бы там ни было, выбор читателей журнала, как правило, отличается от решения редакции. А вот кого Time назовет «Человеком года» в 2017 году, мы узнаем уже 6 декабря.