Читатели «Дуси» любят пожестче

Я всегда знала, что мои читатели отличаются тонкой душевной конституцией и небанальным вкусом на вещи, поэтому была уверена, что статистика и официальные цифры телесмотрения по новым проектам от Индустриального телевизионного комитета – скукотища, не имеющая ничего общего с предпочтениями моих читателей. И оказалась права. Встречайте: результаты голосования «Дуся против рейтингов».
Две недели назад я решила усомниться в том, что большинство проектов, которые впервые вышли на экран в этом году, согласно рейтингам, пролетели с треском. Продакшены отчаянно развели руками и даже засомневались в том, стоит ли затевать продолжение новых программ на второй сезон.
«Конечно, стоит», – подумала тогда я. Ведь настанет день и в стране закончатся холостяки и экстрасенсы, чьи же косточки тогда мне придется перебирать?
«Наречена для тата» на СТБ:
И «Богач-Бідняк» на ICTV:
И в завершении, справедливости ради, стоит отметить, что меньше всего голосов досталось «Звездному спорту» на ICTV (3%) и новому проекту собственного производства на телеканале «Украина» «Місія: краса» (5%). Примечательно, что именно эти два проекта согласно рейтингам «зашли» на украинском ТВ успешней всего.