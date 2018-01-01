Читатели «Дуси» любят пожестче

Две недели назад я решила усомниться в том, что большинство проектов, которые впервые вышли на экран в этом году, согласно рейтингам, пролетели с треском. Продакшены отчаянно развели руками и даже засомневались в том, стоит ли затевать продолжение новых программ на второй сезон.

«Конечно, стоит», – подумала тогда я. Ведь настанет день и в стране закончатся холостяки и экстрасенсы, чьи же косточки тогда мне придется перебирать?