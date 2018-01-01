ТЕЛЕКРИТИКА

Читатели «Дуси» любят пожестче

Результаты голосования за лучший новый ТВ-проект 2018 года

Дуся

Я всегда знала, что мои читатели отличаются тонкой душевной конституцией и небанальным вкусом на вещи, поэтому была уверена, что статистика и официальные цифры телесмотрения по новым проектам от Индустриального телевизионного комитета – скукотища, не имеющая ничего общего с предпочтениями моих читателей. И оказалась права. Встречайте: результаты голосования «Дуся против рейтингов».


Две недели назад я решила усомниться в том, что большинство проектов, которые впервые вышли на экран в этом году, согласно рейтингам, пролетели с треском. Продакшены отчаянно развели руками и даже засомневались в том, стоит ли затевать продолжение новых программ на второй сезон.

«Конечно, стоит», – подумала тогда я. Ведь настанет день и в стране закончатся холостяки и экстрасенсы, чьи же косточки тогда мне придется перебирать?

1

Похоже, мои читатели всецело меня поддержали. Итак, согласно опросу, на первом месте по популярности среди новых проектов – шоу «100 в 1», которое стартовало на телеканале ТЕТ 26 марта этого года. Экстремальная программа про выживание ста людей в одном доме получила 20% голосов. Давайте вспомним, как это было:

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2

На втором месте с 17% голосов разместился новый развлекательный соло проект Валерия Жидкова «#Гуднайтшоу» на «1+1».
3

С третьим местом вышло сложнее всего. Так как 11% голосов набрало стразу три проекта – «Світами за скарбами» на СТБ:

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«Наречена для тата» на СТБ:

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И «Богач-Бідняк» на ICTV:

И в завершении, справедливости ради, стоит отметить, что меньше всего голосов досталось «Звездному спорту» на ICTV (3%) и новому проекту собственного производства на телеканале «Украина» «Місія: краса» (5%). Примечательно, что именно эти два проекта согласно рейтингам «зашли» на украинском ТВ успешней всего.

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