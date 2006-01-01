Чиновница Нацсовета обзавелась дорогим кроссовером, потратив на него четверть сбережений

У заместителя главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяны Фещук появилось авто. Чиновница приобрела Audi Q5 выпуска 2015 года. Соответствующую покупку чиновница отразила в своей декларации.
Ульяне Фещук кроссовер обошелся 415 тысяч гривен. Покупка произошла 7 сентября, спустя 10 дней авто было задекларировано. В графе продавца машины замглавы Нацсовета указала зарегистрированную в США компанию IAA Buyer Wires (Вестчестер, штат Иллинойс).
"Пока нечего комментировать - авто еще не "пригнали". Речь идет о битом автомобиле, который еще нужно потом доремонтировать", - объяснила чиновница в комментарии "Дуси".
В прошлом году чиновница заработала 336 тысяч гривен, указав сбережения в размере $70 200 и 20 тысяч гривен. Чиновница живет в арендованной квартире в Киеве, она является владелицей квартиры 50 кв. метров в городе Збараж Тернопольской области.
В этой же декларации за прошлый год Фещук указала, что со 2 февраля 2017-го ездит на Volkswagen Touareg (2006 года выпуска), полученном во временное пользование. До этого чиновница прописывала в декларации автомобиль Mitsubishi Outlander (2007). Он также был получен чиновницей во временное пользование (в ноябре 2013 года). Собственником двух авто значится некая Галина Марчик.
В киевских салонах стоимость этого автомобиля начинается от 1,4 млн гривен. Судя по всему, чиновница приобрела подержанный автомобиль.
До прихода в Нацсовет Ульяна Фещук была главным юристом «Украинского медиа холдинга».
Указом президента от 23 августа этого года чиновница стала заслуженным юристом Украины. Неужели она сделала себе подарок к получению звания?
Заслужила, я считаю. Странно только, что Фещук обзавелась собственным авто только сейчас.
Фото – Анна Федорук