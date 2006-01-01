Чиновница Нацсовета обзавелась дорогим кроссовером, потратив на него четверть сбережений

В прошлом году чиновница заработала 336 тысяч гривен, указав сбережения в размере $70 200 и 20 тысяч гривен. Чиновница живет в арендованной квартире в Киеве, она является владелицей квартиры 50 кв. метров в городе Збараж Тернопольской области.

В этой же декларации за прошлый год Фещук указала, что со 2 февраля 2017-го ездит на Volkswagen Touareg (2006 года выпуска), полученном во временное пользование. До этого чиновница прописывала в декларации автомобиль Mitsubishi Outlander (2007). Он также был получен чиновницей во временное пользование (в ноябре 2013 года). Собственником двух авто значится некая Галина Марчик.

В киевских салонах стоимость этого автомобиля начинается от 1,4 млн гривен. Судя по всему, чиновница приобрела подержанный автомобиль.

До прихода в Нацсовет Ульяна Фещук была главным юристом «Украинского медиа холдинга».

Указом президента от 23 августа этого года чиновница стала заслуженным юристом Украины. Неужели она сделала себе подарок к получению звания?

Заслужила, я считаю. Странно только, что Фещук обзавелась собственным авто только сейчас.

Фото – Анна Федорук