Чиччолина на тропе войны: итальянскую порнозвезду лишили пожизненной депутатской пенсии

Легенде европейского порно и бывшему члену итальянского парламента Илоне Сталлер, более известной под псевдонимом Чиччолина, заблокировали выплату пожизненной депутатской пенсии. О решении налоговой службы сообщил адвокат экс-порнозвезды Лука Ди Карло.

По словам юриста, счет его 66-летней подзащитной в банковском отделении парламентского Дворца Монтечиторио заморожен по требованию налоговиков. Ди Карло заявил, что это противоречит итальянскому законодательству. При этом, по некоторым данным, Чиччолина не выплатила около 100 тысяч евро налогов.

«Пожизненное пособие (положенное бывшим парламентариям) не может быть описано за долги или конфисковано», – возмущается адвокат.

Представители налоговой службы опровергли заявление Ди Карло, но, судя по всему, легенда итальянского кино для взрослых намерена обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности тех, кто лишил ее «средств к существованию».

Напомним, Илона Сталлер родилась в 1951 году в Будапеште в семье чиновника Министерства внутренних дел Венгрии. В Италии она сделала карьеру в порнобизнесе, а в 1987 году была избрана в Палату депутатов по спискам Радикальной партии.

В парламенте Чиччолина заседала до 1992 года, где запомнилась появлением в вызывающих нарядах и прослыла злостной прогульщицей, не предложив ни одного важного законопроекта.

Среди инициатив актрисы значатся следующие предложения: создание в Монтечиторио особой комнаты для оральных и прочих услуг, предоставление ей разрешения обнажать грудь во время сессий и идея провести уик-энд с Саддамом Хусейном, чтобы склонить тирана к уходу из Кувейта.