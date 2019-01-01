Страсти накаляются: кто покинул проект «Танці з зірками» в четвертьфинале

Судьи и телезрители невысоко оценили танцы участников. За шаг до полуфинала пара Мишель Андраде и Женя Кот покинула проект.
Последний эфир «Танці з зірками» был очень ярким. Главной особенностью вечера стало музыкальное сопровождение. Пары танцевали под живые выступления украинских звезд.
Певица Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцевали поп-джаз в образах девушки чир-лидера и игрока регби.
«Перевоплощение хрупкой девушки в сильную женщину состоялось на отлично. Мишель, единственное, чего тебе не хватало раньше, это спортивной злости, и сегодня я это увидел. Поздравляю!» – дал свою оценку Влад Яма. Во втором выступлении Мишель Андраде и Женя Кот станцевали танго под вокальное сопровождение ALEKSEEV с песней «Океанами стали».
Павел Вишняков и Юлия Сахневич, которые впоследствии оказались, как и предыдущая пара, в зоне риска, станцевали бродвейский джаз и ча-ча-ча под выступление ONUKA с песней Misto.
«Говорят, деньги не любят только те, у кого их нет. Я надеюсь, что у ваших поклонников будет достаточно денег, чтобы засыпать сегодня вас СМС. У вас, Павел, невероятная конкуренция с Иракли. И мне, конечно, как и всей стране интересно, кто сможет стать лучшим», – прокомментировала Екатерина Кухар. Екатерина как в воду глядела – пара Павла Вишнякова и Юлии Сахневич осталась в шоу.
В этот раз Леся Никитюк и Максим Ежов также оказались в «зоне риска», исполнив чувствительный контемпорари под песню «Не йди» Гайтаны.
«Это было невероятно красиво. Сейчас вы поразили нас нежностью и чувственностью. Мы уже ждем ваш второй номер», – прокомментировал MONATIK. Во время второго танца, свинга, мы прочувствовали одесский колорит морячки Сони и молодого юнги.
К сожалению, одна из наших любимых пар ушла, но тем острее интрига.
Ждем полуфинала!