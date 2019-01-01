Страсти накаляются: кто покинул проект «Танці з зірками» в четвертьфинале

Павел Вишняков и Юлия Сахневич, которые впоследствии оказались, как и предыдущая пара, в зоне риска, станцевали бродвейский джаз и ча-ча-ча под выступление ONUKA с песней Misto.

«Говорят, деньги не любят только те, у кого их нет. Я надеюсь, что у ваших поклонников будет достаточно денег, чтобы засыпать сегодня вас СМС. У вас, Павел, невероятная конкуренция с Иракли. И мне, конечно, как и всей стране интересно, кто сможет стать лучшим», – прокомментировала Екатерина Кухар. Екатерина как в воду глядела – пара Павла Вишнякова и Юлии Сахневич осталась в шоу.