ТЕЛЕКРИТИКА

Страсти накаляются: кто покинул проект «Танці з зірками» в четвертьфинале

Дуся

Судьи и телезрители невысоко оценили танцы участников. За шаг до полуфинала пара Мишель Андраде и Женя Кот покинула проект.


Последний эфир «Танці з зірками» был очень ярким. Главной особенностью вечера стало музыкальное сопровождение. Пары танцевали под живые выступления украинских звезд.

Певица Michelle Andrade вместе с Женей Котом станцевали поп-джаз в образах девушки чир-лидера и игрока регби.

«Перевоплощение хрупкой девушки в сильную женщину состоялось на отлично. Мишель, единственное, чего тебе не хватало раньше, это спортивной злости, и сегодня я это увидел. Поздравляю!» – дал свою оценку Влад Яма. Во втором выступлении Мишель Андраде и Женя Кот станцевали танго под вокальное сопровождение ALEKSEEV с песней «Океанами стали».

Мишель Андраде и Женя Кот

Павел Вишняков и Юлия Сахневич, которые впоследствии оказались, как и предыдущая пара, в зоне риска, станцевали бродвейский джаз и ча-ча-ча под выступление ONUKA с песней Misto.

«Говорят, деньги не любят только те, у кого их нет. Я надеюсь, что у ваших поклонников будет достаточно денег, чтобы засыпать сегодня вас СМС. У вас, Павел, невероятная конкуренция с Иракли. И мне, конечно, как и всей стране интересно, кто сможет стать лучшим», – прокомментировала Екатерина Кухар. Екатерина как в воду глядела – пара Павла Вишнякова и Юлии Сахневич осталась в шоу.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич

В этот раз Леся Никитюк и Максим Ежов также оказались в «зоне риска», исполнив чувствительный контемпорари под песню «Не йди» Гайтаны.

Леся Никитюк и Максим Ежов

«Это было невероятно красиво. Сейчас вы поразили нас нежностью и чувственностью. Мы уже ждем ваш второй номер», – прокомментировал MONATIK. Во время второго танца, свинга, мы прочувствовали одесский колорит морячки Сони и молодого юнги.

К сожалению, одна из наших любимых пар ушла, но тем острее интрига.

Ждем полуфинала!

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