«Червоний», говорите? Кинокритик Андрей Алферов назвал Порошенко креативным продюсером номер один

Кинокритик Андрей Алферов назвал президента Петра Порошенко «креативным продюсером №1». Об этом Алферов написал на своей странице в Facebook, поделившись статьей «Дождя», в которой российский режиссер Кирилл Серебренников заявляет, что президент Украины Петр Порошенко предложил ему снять «пропагандистский фильм» при финансовой поддержке властей.

Особо цепляться за версию о ставшем на скользкую дорожку пропаганды Порошенко, думаю, не стоит, тем более сам Серебренников об этом ни словом не обмолвился. Да и адвокат режиссера сообщает, что это не что иное, как провокация.

Вероятнее всего, кто-то решил или пропиариться на теме, или же это направленная акция по дискредитации Порошенко. Хотя стоит отметить, что акция выглядит довольно правдоподобно в свете выхода патриотического фильма «Червоний» – о воине УПА, который поднял восстание в сталинском лагере.

Напомню, российского режиссера Кирилла Серебренникова недавно поместили под домашний арест и обвиняют в хищении 68 миллионов рублей (около 27 миллионов гривен).