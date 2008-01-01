Чертова обида: кинозвезда 80-х ограбила студию в Нью-Йорке

Однако женщина с этим решением не была согласна. Она находила всяческие поводы, чтобы снова и снова приходить на студию. Янг была настолько настырной, что сотрудникам пришлось сменить замки на дверях, не желая допускать Шон к своему дорогому оборудованию.

Но это не остановило актрису и, заручившись поддержкой сына, забралась в здание в отсутствие сотрудников студии и просто ее ограбила, вероятно так и не сумев справиться с обидой за увольнение.

Опознать Янг удалось по камерам видеонаблюдения, о которых женщина даже не подозревала или же попросту игнорировала их.

Шон с сыном сгрузила ворованное в черный фургон и на нем же и уехала.

Отмечается, что полицейские даже не стали записывать характерные приметы грабительницы, решив просто зайти на портал IMDb.

По словам Хайнса, полиция разыскивает Янг, чтобы взять у нее показания по поводу взлома. Продюсер уточняет, что у властей уже есть ордер на арест знаменитости, и обещает ей наказание в виде тюремного срока.

Шон Янг родилась в 1959 года в семье журналистов. Закончила Интерлокенскую академию искусств, училась в Школе американского балета в Нью-Йорке. Работала в театре в Лос-Анджелесе, а так же моделью и танцовщицей.

Кинодебют - фильм 1980 года "Джейн Остин на Манхэттене". Главная женская роль в "Бегущем" - ее четвертая порядковая по списку.После снималась у Линча в "Дюне", в "Поцелуе перед смертью", фильмах "Смертельный инстинкт" и "Эйс Вентура: Розыск домашних животных".

В прошлом Шон Янг уже оказывалась в центре скандалов. До начала 50-х годов знаменитость боролась с алкоголизмом. В 1987 году она получила иск от актера Джеймса Вудса за то, что якобы приставала к нему и его невесте. В 2008 году Янг вновь оказалась в реабилитационной клинике после злоупотребления алкоголем. А в 2012 году была даже арестована за драку с охранником на церемонии вручения "Оскара".