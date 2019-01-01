«Черную пантеру» предложили оценить в 16 номинациях на «Оскар»

Студия Disney собирается продвигать картину на самой престижной кинопремии мира в рекордном количестве номинациях – как технических, так и основных.
Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали.
Список номинаций для картины выглядит следующим образом:
лучший фильм;
лучший режиссер – Райан Куглер;
лучший актер – Чедвик Боузман;
лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;
лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;
лучший адаптированный сценарий;
лучший оператор — Рэйчел Моррисон;
лучший монтаж;
лучший монтаж звука;
лучшее сведение звука;
лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA);
лучший художник-постановщик;
лучший грим и прически;
лучший дизайн костюмов;
лучшие визуальные эффекты;
лучший композитор — Людвиг Йоранссон.
Но не стоит сразу хвататься за голову и причитать, что «Оскар» скатился. Как показывает практика, амбициозные планы студии могут разбиться о скалы в лице беспристрастного жюри. Вспомнить хотя бы Warner Bros. с ее блокбастером "Чудо-женщина", который в итоге не взял вообще ни одной номинации.
Хотя, что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с "социально значимой" "Черной пантерой" получится лучше.