«Черную пантеру» предложили оценить в 16 номинациях на «Оскар»

Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали.

Список номинаций для картины выглядит следующим образом:

лучший фильм;

лучший режиссер – Райан Куглер;

лучший актер – Чедвик Боузман;

лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;

лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;

лучший адаптированный сценарий;

лучший оператор — Рэйчел Моррисон;

лучший монтаж;

лучший монтаж звука;

лучшее сведение звука;

лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA);

лучший художник-постановщик;

лучший грим и прически;

лучший дизайн костюмов;

лучшие визуальные эффекты;

лучший композитор — Людвиг Йоранссон.

Но не стоит сразу хвататься за голову и причитать, что «Оскар» скатился. Как показывает практика, амбициозные планы студии могут разбиться о скалы в лице беспристрастного жюри. Вспомнить хотя бы Warner Bros. с ее блокбастером "Чудо-женщина", который в итоге не взял вообще ни одной номинации.

Хотя, что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с "социально значимой" "Черной пантерой" получится лучше.