ТЕЛЕКРИТИКА

«Черную пантеру» предложили оценить в 16 номинациях на «Оскар»

Дуся

Студия Disney собирается продвигать картину на самой престижной кинопремии мира в рекордном количестве номинациях – как технических, так и основных.


Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали.

Список номинаций для картины выглядит следующим образом:

лучший фильм;

лучший режиссер – Райан Куглер;

лучший актер – Чедвик Боузман;

лучший актер второго плана – Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;

лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;

лучший адаптированный сценарий; 

лучший оператор — Рэйчел Моррисон; 

лучший монтаж; 

лучший монтаж звука; 

лучшее сведение звука; 

лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA); 

лучший художник-постановщик; 

лучший грим и прически; 

лучший дизайн костюмов; 

лучшие визуальные эффекты; 

лучший композитор — Людвиг Йоранссон.

Но не стоит сразу хвататься за голову и причитать, что «Оскар» скатился. Как показывает практика, амбициозные планы студии могут разбиться о скалы в лице беспристрастного жюри. Вспомнить хотя бы Warner Bros. с ее блокбастером "Чудо-женщина", который в итоге не взял вообще ни одной номинации. 

Хотя, что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с "социально значимой" "Черной пантерой" получится лучше.

Статьи по теме

Главное в разделе

Дуся

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Дуся

«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

Популярное на Телекритике



Дуся

Скандал на паркете: Леся Никитюк закрыла рот Владу Яме в шоу «Танці з зірками»

Дуся

«Кухар влюбилась в Иракли»: на судью «Танців з зірками» ополчились зрители

Дуся

Пропавшая с экранов певица возвращается в шоу-бизнес через «Х-Фактор»

Культура

Почему нельзя пропустить фильм «Человек, который убил Дон Кихота»