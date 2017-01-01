Через «Голос вагины» к «Секспросвету»: Лиза Готфрик придумала название для своей программы на Old Fashioned Radio

Аудитория активно отреагировала на пост, предложив новоиспеченной радиоведущей множество различных вариантов названий.

Среди них были как примитивные – в духе «просекс», «Щоб стояв у кожній хаті» или «Сексопилка», – так и вполне оригинальные – «Голос вагины», «Трение слизистых», «По-быстрому с Лизой Готфрик» и «Лизины бездны».

Позже Лиза Готфрик опубликовала пост, в котором заявила, что программа будет называться «Секспросвет». Анонс передачи успешно записан, а первый выпуск «Секспросвета» состоится 30 августа.