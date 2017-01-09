Ченнинг Татум похвастался снимком абсолютно голой жены

Известный американский актер Ченнинг Татум, которого мы с вами знаем, благодаря фильмам «Шаг вперед», «Мачо и ботан», и «Супер Майк XXL», выложил в свой Instagram довольно откровенный снимок. На нем изображена спящей его супруга Дженна Дуан-Тутум. При чем абсолютно голая.