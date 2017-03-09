Чем Потап и Настя занимались утром после 8 Марта

А вот эта подпись Потапа вообще меня обескуражила: «Пусть это будет счастливый и хороший день вашей жизни (Алексей Потапенко). Я стал счастливым, я стал счастливым! Слышь, с*ка, тварь ты подлая, судьба, я стал счастливым!!!»