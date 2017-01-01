Человек-конь, идол и Руслана в кольчуге

Сегодня в киевском Международном выставочном центре отгремит финал Евровидения-2017. Будет все: безумная 3D-графика, огонь и пушки, сексапильные красавицы (иногда казалось, что страны соревнуются между собой, у кого участница красивее), ретро и юмор. Насчет победителей сегодняшнего конкурса, больше всего шансов, по мнению букмекеров, у Италии, Португалии и Болгарии.

Итак, смотрим подборку фотографий генеральной репетиции финала прямо из зала МВЦ.