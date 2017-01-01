Человек-конь, идол и Руслана в кольчуге

Мы побывали на репетиции гранд-финала, в который вошло 26 стран. Именно такое шоу вы увидите сегодня в прямом эфире. Ниже – подборка самых ярких фото.
Сегодня в киевском Международном выставочном центре отгремит финал Евровидения-2017. Будет все: безумная 3D-графика, огонь и пушки, сексапильные красавицы (иногда казалось, что страны соревнуются между собой, у кого участница красивее), ретро и юмор. Насчет победителей сегодняшнего конкурса, больше всего шансов, по мнению букмекеров, у Италии, Португалии и Болгарии.
Итак, смотрим подборку фотографий генеральной репетиции финала прямо из зала МВЦ.
Выступлению итальянца Франческо Габбани - главного фаворита Евровидения-2017 - хочется уделить особое внимание. Здесь вам и великолепный номер с человеком в костюме гориллы, и запоминающая песня с ироничным смыслом. Ну и сам Габбани - артистичный, с юмором и при этом по-хорошему простой на сцене.
После Италии было тяжело выступать, но Дания справилась с этой задачей достойно.
Еще один фаворит шоу - певец Сальвадор Собраль из Португалии (букмекеры ставят его на второе место). Он пел на импровизированной сцене посередине фан-зоны. А на главной сцене - потрясающая 3D графика, изображающая лес.
Далее - шоу от Азербайджана с человеком-конем и вокалисткой, в начале номера поющей из коробки.
Номер нашего конкурсанта O.Torvald по звуку оказался самым громким (так по крайней мере было на репетиции). Кстати, O.Torvald – единственная рок-группа, участвующая в финале конкурса. Декорации их шоу - довольно зловещие: идол со светящимися глазами. Прогнозы букмекеров, как известно, не оптимистичны, но мы желаем нашим парням удачи и верим, что они достойно представят Украину.
Насчет следующего конкурсанта, Бельгии, у букмекеров хорошие прогнозы. Но как по мне, песня слегка заунывна, а в выступлении не хватает эмоций.
Что же, ждем сегодняшнего гранд-финала! Подробности - на нашем сайте.