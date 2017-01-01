ТЕЛЕКРИТИКА

Человек-конь, идол и Руслана в кольчуге

Чем нас удивила генеральная репетиция финала Евровидения

Дуся

Мы побывали на репетиции гранд-финала, в который вошло 26 стран. Именно такое шоу вы увидите сегодня в прямом эфире. Ниже – подборка самых ярких фото.


Сегодня в киевском Международном выставочном центре отгремит финал Евровидения-2017. Будет все: безумная 3D-графика, огонь и пушки, сексапильные красавицы (иногда казалось, что страны соревнуются между собой, у кого участница красивее), ретро и юмор. Насчет победителей сегодняшнего конкурса, больше всего шансов, по мнению букмекеров, у Италии, Португалии и Болгарии.

Итак, смотрим подборку фотографий генеральной репетиции финала прямо из зала МВЦ.

Открывает финал представитель Израиля, певец Имри Зив

Фото тут и далее: Наталья Боровик

Звезда польского Playboy, певица Касия Мос

Представители Беларуси, группа Naviband пела, на родном языке. Публике их выступление понравилось. И мне тоже кажется, что оно было одним из лучших. Тем не менее букмекеры их шансы на конкурсе оценивают невысоко

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«Лунное» шоу австрийского певца Натана Трента врезалось в память, а вот песню его я вспоминаю с трудом

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Представительница Армении, певица Арцвик, вышла на сцену с сопровождении двух барышень с аппетитными формами

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Группа из Нидерландов O’G3NE (то есть «О’Джин») - три родные сестры - завели публику своими сверкающими нарядами. Песню для конкурса написал их отец

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Знойный венгр Йоци Папай выступал на сцене с цыганкой. Кстати, у самого Йоци тоже есть цыганская кровь

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Выступлению итальянца Франческо Габбани - главного фаворита Евровидения-2017 - хочется уделить особое внимание. Здесь вам и великолепный номер с человеком в костюме гориллы, и запоминающая песня с ироничным смыслом. Ну и сам Габбани - артистичный, с юмором и при этом по-хорошему простой на сцене.

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После Италии было тяжело выступать, но Дания справилась с этой задачей достойно.

Номер датчанки Ани Ниссен - максимально простой. Но сама она - одна из самых красивых участниц конкурса. Песня - на уровне

Еще один фаворит шоу - певец Сальвадор Собраль из Португалии (букмекеры ставят его на второе место). Он пел на импровизированной сцене посередине фан-зоны. А на главной сцене - потрясающая 3D графика, изображающая лес.

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Далее - шоу от Азербайджана с человеком-конем и вокалисткой, в начале номера поющей из коробки.

Певица DiHaj из Азербайджана и ее шоу

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Певец Жак Худек из Хорватии пел на двух языках: английском и итальянском. На сцене ему аккомпанировали скрипач и виолончелист

Юный певец Исайя из Австралии, победитель местного «Х-фактора», смотрелся очень достойно

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Откровенный номер и наряд красавицы-гречанки, певицы Деми

Фото: Eurovision.tv

Ретро-номер Манель Наваро из Испании букмекеры не оценили. Исполнителю прогнозируют одно из последних мест

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Группа Jowst из Норвегии устраила на сцене электронное шоу. Гитарист выступал в светящейся маске, а барабанщик - в одеянии монаха

Фото: eurovision.org.ru

Представительница Великобритании Люси Джонс. Красиво, правда?

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Модных мальчиков-киприотов Hovig фаны уже успели обвинить в плагиате: помните, номер Сергея Лазарева в прошлом году? Вот и я его вспомнила, как только группа вышла на сцену

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Илинка и Алекс Флоря из Румынии - молодцы!

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А вот певица из Германии Изабелла Левина, увы, совсем не запомнилась

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Номер нашего конкурсанта O.Torvald по звуку оказался самым громким (так по крайней мере было на репетиции). Кстати, O.Torvald – единственная рок-группа, участвующая в финале конкурса. Декорации их шоу - довольно зловещие: идол со светящимися глазами. Прогнозы букмекеров, как известно, не оптимистичны, но мы желаем нашим парням удачи и верим, что они достойно представят Украину.

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Насчет следующего конкурсанта, Бельгии, у букмекеров хорошие прогнозы. Но как по мне, песня слегка заунывна, а в выступлении не хватает эмоций.

Певица Бланш из Бельгии

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Веселый швед Робин Бенгтсон и компания

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Еще один из любимчик букмекеров, самый юный участник шоу Кристиан Костов, которому едва исполнилось 17

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Конкурс закончился великолепным выступлением француженки (пела на родном языке) Альмы, исполнившей Requiem

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Ведущие Владимир Остапчук и Александр Скичко довольны

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Дальше на сцену вышла Верка Сердючка и как обычно начала «отжигать». Кстати, знаете, как о Верке отзываются британцы? «Яркая женщина средних лет, обычно сопровождаемая матерью»

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«На закуску», как и обещали, Руслана - в кольчуге!

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Руслана Лыжичко и ее шоу

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Стильное выступление певицы Onuka - под самый занавес шоу

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Что же, ждем сегодняшнего гранд-финала! Подробности - на нашем сайте.

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