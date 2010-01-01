Чарли Шина обвинили в изнасиловании 13-летнего актера

По словам Брашиа, скончавшийся в 2010 году в возрасте 38 лет от пневмонии Хэйм рассказывал другу об интимной близости с Шином во время съемок фильма «Лукас».

«Хэйм рассказал мне, что занимался сексом с Шином на съемках «Лукаса», – говорит Брашиа. – Они употребляли марихуану и занимались анальным сексом. Хэйм говорил, что после этого Шин отстранился от него». Артист подчеркнул, что впоследствии это произошло еще раз.

По информации издания, несколько десятков других источников, в том числе актер Кори Фельдман, подтвердили, что Хэйм рассказывал им эту историю. Кроме того, один из собеседников портала заявил, что Шин сам признался ему в случившемся, подчеркнув, что все произошло по согласию сторон. В свою очередь, представитель Шина заявил в среду журналу Hollywood Reporter: «Чарли Шин категорически отрицает эти утверждения».

Карлос Ирвин Эстевес, известный как Чарли Шин, родился в 1965 году в Нью-Йорке. На счету актера роли в фильмах «Уолл-стрит» и «Горячие головы», а также в сериале «Два с половиной человека».

В 2015 году Шин объявил о своем статусе ВИЧ-инфицированного, признавшись, что это произошло из-за незащищенного секса.