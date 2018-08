Бузова в соцсетях договорилась о встрече с Киркоровым в Крыму

Моё сегодняшнее вдохновение на шоу @buzova86 Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался, и пригласил тебя к себе давай не будем надолго расставаться...

