Бузова в соцсетях договорилась о встрече с Киркоровым в Крыму

«Мое сегодняшнее вдохновение на шоу – Ольга Бузова, – пишет под снимком в Instagram Киркоров. – Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться...»

Певица и телеведущая в свою очередь договорилась с певцом встретиться в Крыму – вероятно, для проведения совместного концерта. И почему-то кажется, что просить разрешения у украинской стороны на посещение аннексированного полуострова они не собираются.

«До встречи в Крыму», – оставила Бузова комментарий под постом Киркорова.

Интересно то, что поклонники артиста не восприняли Ольгу всерьез.

«МУЗА была Пугачева когда-то, – принялись хохмить пользователи соцсети. – Вот это я понимаю «Муза». А это же Буза».

Были и более серьезные комментарии в адрес звезды «Дома 2»:

«Филипп, ну у вас же не настолько дурной вкус! Хватит уже эту мадам пиарить».

Ольга Бузова также не преминула возможностью похвастаться своим знакомством с Бедросовичем, показав фотографию с певцом в Instagram и назвав его своим королем.