Бузова в соцсетях договорилась о встрече с Киркоровым в Крыму

Российский эстрадный певец назвал звезду шоу «Дом 2» своей новой музой.
«Мое сегодняшнее вдохновение на шоу – Ольга Бузова, – пишет под снимком в Instagram Киркоров. – Моя Муза сегодняшнего вечера, спасибо, что была и есть сегодня рядом. Смотрел на тебя всегда со сцены, в итоге не удержался и пригласил тебя к себе. Давай не будем надолго расставаться...»
Певица и телеведущая в свою очередь договорилась с певцом встретиться в Крыму – вероятно, для проведения совместного концерта. И почему-то кажется, что просить разрешения у украинской стороны на посещение аннексированного полуострова они не собираются.
«До встречи в Крыму», – оставила Бузова комментарий под постом Киркорова.
Интересно то, что поклонники артиста не восприняли Ольгу всерьез.
«МУЗА была Пугачева когда-то, – принялись хохмить пользователи соцсети. – Вот это я понимаю «Муза». А это же Буза».
Были и более серьезные комментарии в адрес звезды «Дома 2»:
«Филипп, ну у вас же не настолько дурной вкус! Хватит уже эту мадам пиарить».
Ольга Бузова также не преминула возможностью похвастаться своим знакомством с Бедросовичем, показав фотографию с певцом в Instagram и назвав его своим королем.
«Какой сегодня невероятный вечер, – пишет Ольга. – Все благодаря моему королю @fkirkorov. Как нам хорошо с тобой, такое взаимопонимание. Спасибо еще раз за такой потрясающий концерт и вечер... я все время видела твои глаза».
Поклонники артистки заметили, что их дружба с Киркоровым выглядит слишком наигранно, а саму Бузову сравнили с таджиком.
«Бузова, что с тобой??? – удивились фанаты. – Как таджик... Ужас».
Очевидно, что оба артиста пытаются пиариться за счет друг друга, однако из-за волны критики искушенных поклонников в их адрес пока неясно, чем все это закончится.