Burger King затроллил Ikea за вареные сосиски

В рекламном ролике группа специальных «спасателей хот-догов» от Burger King бросается на помощь сосискам, которые собираются сварить в ресторане Ikea. Спасатели прихватили с собой переносной гриль, чтобы сделать с хот-догами то, что положено, то есть поджарить. В конце ролика всплывает надпись: «Хот-доги не умеют плавать – и мы должны их спасти». Видео сделано в стилистике «Спасателей Малибу».

Ikea пока не ответила на вызов.