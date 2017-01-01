Букмекеры прогнозируют Украине 28 место на Евровидении-2017

На втором месте, согласно коэффициентам ставок, оказалась Бельгия, на третьем – Швеция, на четвертом – Португалия, на пятом – Сербия, на шестом – Австралия. Седьмое место букмекеры пока отдают России, которую представит певица Юлия Самойлова.

Украинской группе O.Torvald с песней Time прогнозируют лишь 28 место.

Ставки на победителя Евровидения: