Букмекеры прогнозируют Украине 28 место на Евровидении-2017

Друзья, пришла весна, а это значит, что пора не только влюбляться, но и то, что совсем скоро Киев примет Евровидение. И, конечно, всем уже не терпится узнать, кто претендует на победу. Как сообщает korrespondent.net, согласно прогнозам букмекеров, победителем Евровидения-2017 может стать итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karma.
На втором месте, согласно коэффициентам ставок, оказалась Бельгия, на третьем – Швеция, на четвертом – Португалия, на пятом – Сербия, на шестом – Австралия. Седьмое место букмекеры пока отдают России, которую представит певица Юлия Самойлова.
Украинской группе O.Torvald с песней Time прогнозируют лишь 28 место.
Ставки на победителя Евровидения:
Я вот абсолютно не согласна! Наши ребята просто обязаны войти в первую пятерку!