ТЕЛЕКРИТИКА

Букмекеры прогнозируют Украине 28 место на Евровидении-2017

Дуся
Друзья, пришла весна, а это значит, что пора не только влюбляться, но и то, что совсем скоро Киев примет Евровидение. И, конечно, всем уже не терпится узнать, кто претендует на победу. Как сообщает korrespondent.net, согласно прогнозам букмекеров, победителем Евровидения-2017 может стать итальянский певец Франческо Габбани с песней Occidentali’s Karma.

На втором месте, согласно коэффициентам ставок, оказалась Бельгия, на третьем – Швеция, на четвертом – Португалия, на пятом – Сербия, на шестом – Австралия. Седьмое место букмекеры пока отдают России, которую представит певица Юлия Самойлова.

Украинской группе O.Torvald с песней Time прогнозируют лишь 28 место.

Ставки на победителя Евровидения:

Фото: тут и далее eurovisionworld.com

Я вот абсолютно не согласна! Наши ребята просто обязаны войти в первую пятерку!



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