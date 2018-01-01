Бритни Спирс похвасталась фигурой и сыновьями

Бритни Спирс не отстает от Леди Гаги и опубликовала в Instagram фотографии семейного отдыха на пляже. Певица нашла идеальный способ расслабиться после завершения нашумевшей серии концертов в Лас-Вегасе.
Суперзвезда поделилась тремя снимками с отдыха, на которых показала отличную фигуру в желтом купальнике, а также своих двух сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена.
«Мне и моим мальчикам нравится теплая погода!» – подписала фото певица.
Пользователи Instagram оценили отдых Бритни, оставив пять тысяч комментариев и почти полмиллиона «лайков».
«Мальчики скоро будут выглядеть старше, чем вы!» – написал в комментариях к фото один из поклонников звезды.
Фото: GETTY IMAGE