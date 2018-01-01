Бритни Спирс похвасталась фигурой и сыновьями

«Мне и моим мальчикам нравится теплая погода!» – подписала фото певица.

Пользователи Instagram оценили отдых Бритни, оставив пять тысяч комментариев и почти полмиллиона «лайков».

«Мальчики скоро будут выглядеть старше, чем вы!» – написал в комментариях к фото один из поклонников звезды.

Фото: GETTY IMAGE