ТЕЛЕКРИТИКА

Бритни Спирс похвасталась фигурой и сыновьями

Дуся

Бритни Спирс не отстает от Леди Гаги и опубликовала в Instagram фотографии семейного отдыха на пляже. Певица нашла идеальный способ расслабиться после завершения нашумевшей серии концертов в Лас-Вегасе.

Бритни Спирс в The AXIS (Лас-Вегас)

Фото: Instagram

Суперзвезда поделилась тремя снимками с отдыха, на которых показала отличную фигуру в желтом купальнике, а также своих двух сыновей – 12-летнего Шона и 11-летнего Джейдена.

Бритни Спирс на пляже

Фото: instagram

Бритни Спирс с сыновьями Джейденом и Шоном

Фото: instagram

«Мне и моим мальчикам нравится теплая погода!» – подписала фото певица.

Пользователи Instagram оценили отдых Бритни, оставив пять тысяч комментариев и почти полмиллиона «лайков».

«Мальчики скоро будут выглядеть старше, чем вы!» – написал в комментариях к фото один из поклонников звезды.

Фото: GETTY IMAGE

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