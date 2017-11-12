ТЕЛЕКРИТИКА

Британский журналист попал в неловкую ситуацию во время прямого эфира

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Журналист британского телеканала Sky Sports F1 Тед Кравиц (Ted Kravitz) попал в неловкую ситуацию во время прямого включения с гонок «Формула-1» в Бразилии.

Репортер со своего телефона решил показать детские фотографии новозеландского гонщика Брендона Хартли. Однако через несколько секунд Кравицу пришло сообщение со словом «cock» («член») от пользователя под ником MSY Mob.

«Когда вы это делаете, всегда есть риск, что кто-нибудь пришлет вам сообщение», – сказал репортер и быстро убрал телефон из кадра.

Кравиц никак не прокомментировал этот момент.

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