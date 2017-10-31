Британский ведущий прогноза погоды вышел в эфир без головы

Необычным выходом в эфир отметился британский ведущий прогноза погоды Алекс Дикин (Alex Deakin). Дело в том, что метеоролог держал свою голову под мышкой, сообщая о погоде в английских городах. Об этом сообщает Mashable.
Happy Halloween! Here's your spooky headless forecast for today & trick or treating tonight #Halloween https://t.co/0NJKMlwPvc pic.twitter.com/PoMFAtCE7T— Met Office (@metoffice) October 31, 2017
Шуточный прогноз, посвященный Хеллоуину, был опубликован в Twitter одной из самых известных метеорологических служб в Великобритании – Met Office.
Несмотря на то что в прогнозе использовалась настоящая температура, ведущий также предупредил о густом фиолетовом облаке и кровавом дожде над частями западной Шотландии.