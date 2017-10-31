ТЕЛЕКРИТИКА

Британский ведущий прогноза погоды вышел в эфир без головы

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Необычным выходом в эфир отметился британский ведущий прогноза погоды Алекс Дикин (Alex Deakin). Дело в том, что метеоролог держал свою голову под мышкой, сообщая о погоде в английских городах. Об этом сообщает Mashable.

Шуточный прогноз, посвященный Хеллоуину, был опубликован в Twitter одной из самых известных метеорологических служб в Великобритании – Met Office.

Несмотря на то что в прогнозе использовалась настоящая температура, ведущий также предупредил о густом фиолетовом облаке и кровавом дожде над частями западной Шотландии.

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