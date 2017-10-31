Британский ведущий прогноза погоды вышел в эфир без головы

Шуточный прогноз, посвященный Хеллоуину, был опубликован в Twitter одной из самых известных метеорологических служб в Великобритании – Met Office.

Несмотря на то что в прогнозе использовалась настоящая температура, ведущий также предупредил о густом фиолетовом облаке и кровавом дожде над частями западной Шотландии.