Британский ведущий предложил разрешить школьницам краситься ради секса

Телеведущий Ричард Медли (Richard Madeley) в эфире программы «Доброе утро, Британия» предложил разрешить школьницам приходить на уроки с макияжем, если те планируют интрижку, сообщает Lenta.ru c сылкой на The Sun.

Гости утреннего шоу решили обсудить, допустим ли макияж в школе.

Позднее ведущий отметил, что оговорился: сначала он использовал фразеологизм slap and tickle, которым британцы обозначают секс или интрижку. Медли признал, что хотел произнести фразу old slap (впрочем, не менее провокационную, ведь словосочетание означает зрелую женщину, замеченную в беспорядочных половых связях).

Позднее в Twitter пользователи запустили хештег #slapandtickle, чтобы потроллить ведущего.