Британский туроператор в своей рекламе ущемил права гетеросексуальных пар

По сюжету гетеросексуальная пара отправляется в медовый месяц, однако во время отдыха постоянно сталкивается с дискриминацией со стороны окружающих. Портье не верит, что они приехали в свадебное путешествие, а сотрудник на стойке регистрации с сожалением сообщает, что номеров с раздельными кроватями не осталось. Соседи по отелю умиляются, удивляются, критикуют и взывают к нормам приличия.

Ролик призван обратить внимание на проблему непринятия гомосексуальных пар в обществе.