Британский таблоид назвал позором украинское телешоу о 12-летней матери

В статье также сказано о том, что зрители обвиняют шоу в оскорблении и нарушении прав на приватность девочки. The Sun приводит критические отзывы зрителей программы, которые обвиняют «Интер» в травмировании девочки ради высоких рейтингов. Один из критиков шоу сравнил вопросы к Тане с допросом гестапо.

Кроме того, в публикации отмечено, что Львовская областная полиция возбудила уголовное дело по факту секса с несовершеннолетней, хотя полицейские не пытались остановить шоу, чтобы защитить эту несовершеннолетнюю. Издание информирует, что на этой неделе канал планирует выпустить третий эпизод реалити, в котором по результатам ДНК-тестов будет назван отец ребенка.

Примечательным является еще и то, что британский таблоид, размыв изображение девочки и не указав ее фамилии в публикации, обнародовал изображения, имена и фамилии всех членов ее семьи.

Напомню, 9 и 13 октября на телеканале «Интер» вышли две серии ток-шоу «Касается каждого» на тему «Мама-ребенок». В программе рассказывается история 12-летней шестиклассницы из Борислава Львовской области, которая в сентябре родила девочку. В первой серии обсуждали гипотетического отца, 18-летнего соседа, во второй зрители узнали о результатах ДНК-анализа, который опроверг предыдущую гипотезу. После этого в программе речь шла уже о трех кандидатах на отцовство, причем все они являются родственниками (отчим и два брата) девочки.

Также не исключена подача иска в суд на телеканал «Интер» за нарушение законных прав и интересов физических лиц.