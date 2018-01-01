ТЕЛЕКРИТИКА

Британский повар Джейми Оливер самостоятельно задержал грабителя у себя в доме

Дуся

Злоумышленник попытался пробраться в особняк 43-летнего популярного кулинара и телеведущего, однако был замечен владельцем жилища.


Сообщается, что преступник намеревался незаметно проникнуть в особняк Оливера на севере Лондона. В этот момент сам телеведущий и его семья находились дома. Заметив злоумышленника, ресторатор бросился в погоню за ним, догнал и повалил его на землю.

Как сообщили очевидцы, вскоре к Оливеру присоединились его водитель и соседи, которые помогли удержать вора. Впоследствии его передали полицейским.

Подобный героизм кулинара стал сюрпризом не только для соседей, но и для самой полиции. В Скотланд-Ярде говорят, что на счету грабителя – несколько налетов на дома в этом районе. По данным копов, инцидент случился еще на прошлой неделе, однако его подробности стали известны лишь сейчас.

Лондонский район Хайгейт известен особняками мировых знаменитостей. СМИ оценили дом ресторатора почти в девять миллионов фунтов.

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